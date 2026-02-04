4 ilde okullara 6 Şubat tatili - Son Dakika
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

4 ilde okullara 6 Şubat tatili
04.02.2026 08:55
Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremleri üçüncü yılında da unutulmadı. Bu kapsamda 4 ilde 6 Şubat günü eğitime ara verilecek.

Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıldönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek anma programlarıyla vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kente genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde kentte meydana gelen deprem felaketinin yıldönümü sebebiyle kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat Cuma günü egitim ve ögretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Ayrıca, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacak.

OSMANİYE

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Hizmetlerin aksamaması için kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Murat:
    Malatya'da bir şey olmadı değil mi? Güzel şehrim unutulmaya devam ediyor maalesef. 11 1 Yanıtla
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    çadırda yaşıyor garibanlar hala 8 2 Yanıtla
  • Murat Özhan Murat Özhan:
    Malatya depremde en fazla etkilenen 2 sıradayken ne tuhaf bir şey yine Malatya ismi unutuldu Malatya da hiçbir şey olmamış gibi olmaya devam 2 1 Yanıtla
    yol yolcu yol yolcu :
    Bende Malatya'lıyım ama yanlış düşünüyorsun.Mesele yıkımsa, Hatay neredeyse haritan silindi. Keza İskenderun'da öyle.Ama haberi dikkatli okusaydın Valiliklerin bireysel karar aldıklarını hemen fark ederdin. 0 0
  • Murat Özhan Murat Özhan:
    Malatya depremde en fazla etkilenen 2 sıra deyken ne garip burda yıl dönümünde anma programı yok herzaman ki gibi Malatya unutulmuş 1 1 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.