4 ilde 'rüşvet' operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
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4 ilde 'rüşvet' operasyonu: 22 gözaltı

27.05.2022 15:12
4 ilde 'rüşvet' operasyonu: 22 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, polis ekiplerince icra kurumlarında düzenlenen rüşvet operasyonunda, icra müdürü ve müdür yardımcılarının da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, polis ekiplerince icra kurumlarında düzenlenen rüşvet operasyonunda, icra müdürü ve müdür yardımcılarının da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bu kapsamda teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu rüşvet alıp verdikleri, 'rüşvet' suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, Şanlıurfa, Ankara, Eskişehir ve Gaziantep'teki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında icra müdürü ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Rüşvet, Polis, İcra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 ilde 'rüşvet' operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika


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