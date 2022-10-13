İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi

13.10.2022 19:21

İzmit'te akrabasının kullandığı arabanın altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Umut Özsoy'un ölümüne ilişkin yürek parçalayan bir ayrıntı ortaya çıktı. Umut'un elindeki ekmeği akrabasına ait aracın altına düşürdüğü, ekmeği almak isterken aracın hareket etmesiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzmit'te4 yaşındaki Umut Özsoy, akrabası Beytullah A.'nın kullandığı aracın altında kalarak ezildi. Durumu fark eden sürücü, yaralanan Umut'u aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. 4 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Umut'un, sokakta oyun oynarken elindeki ekmeği aracın arka tekerleğinin önüne düşürdüğü, ekmeği almak isterken aracın hareket etmesiyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 3 kardeşten biri olan Umut'un bir de ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Aracın sürücüsü Beytullah A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Düşürdüğü ekmeği almak isteyen 4 yaşındaki Umut, akrabasının kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti

"ALLAH BİZDEN FAZLA SEVİYORMUŞ"

Olayı anlatan acılı dede Mustafa Özsoy, "Aracın sürücüsü gelinimin yeğeni. Ölen çocuk da torunum. Gelinimle yeğeni sokakta konuşuyorlarken Umut da karşıdan karşıya geçmiş. Çocuk, elindeki ekmeği düşürmüş, ekmek arabanın altına girmiş. Umut ekmeği almak için arabanın altına giriyor, şoför ise onu göremiyor. Girdiğinin farkında değil. Kısa bir mesafe çalıştırmış arabayı, çocuk da maalesef öyle gitmiş. Allahu Teala bizden fazla seviyormuş, yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kocaeli, Çocuk, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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