Son Dakika Haberleri: 4 Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Kuruluyor

4 Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Kuruluyor

1 saat önce

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Abdulhamit Gül, 4 yeni Bölge Adliye Mahkemesi daha kurulacağını duyurdu.

4 Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Kuruluyor, System.String[]
Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Abdulhamit Gül, 4 yeni Bölge Adliye Mahkemesi daha kurulacağını duyurdu.

HSK, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van illerinde açılacak Bölge Adliye Mahkemeleri için ilana çıktı. Kurul, yeni mahkemelere tayin taleplerini toplayacak. 4 yeni mahkemenin daha açılmasıyla birlikte Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15'e çıkmış olacak. Bölge Adliye Mahkemeleri, 2016 yılının Temmuz ayında Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere 7 merkezde faaliyete geçmişti. 2017'de Adana ve Bursa, 2018'de ise Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle istinaf merkezlerinin sayısı 11'e yükselmişti. Bölge Adliye Mahkemeleri, yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefine hizmet ederken, yüksek mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına önemli katkılar sağlıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:39 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hakim ve Savcılar Kurulu, Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
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