40 düğmeli ev, 6 milyon liraya ihya edilecek - Son Dakika

ANTALYA Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un merhum babası Ali Haydar Ersoy'un vasiyeti ile başlanan projede; Ormana'daki 40 düğmeli ev, 6 milyon liraya yeniden düzenlenip, 1 yıl içinde turizme kazandıracak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 yıl önce hayatını kaybeden babası Ali Haydar Ersoy'un memleketi Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde, kendi adına faydalı bir tesis yapımı için vasiyet ettiği 500 bin dolar, çocukları tarafından 'Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi' kapsamında Antalya Valiliği'ne verildi. Projeye 2019 yılında başlandı, Ormana'nın tarihi ve kültürel kimliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB), Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabı bitti. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2019 yılı kararıyla da uygun bulunan projede, o dönemki karşılığı 3,1 milyon TL olan Ali Haydar Ersoy'un 500 bin dolarlık hibesi ve valilik ödeneğiyle birlikte toplam 6 milyon 395 bin TL bedelle Ormana'nın Atatürk Caddesi, köy mezarlığı, okulu, camisi, tüm sokaklarının yol iyileştirmeleri ve aydınlatma çalışmaları geçen yıl tamamlandı.İlk etabın vatandaşlarca olumlu karşılanmasının ardından ikinci etap için Antalya Valiliği bölgede inceleme yaptı ve yapım tekniği nedeniyle 'düğmeli' olarak anılan tarihi 40 evi yenilemek için 29 Kasım 2021'de ihale açtı. 63 firma davet edildi ve 9'u teklif verdi. İhaleyi yaklaşık 6 milyon liralık teklifle alan şirket, çalışmaya başladı. Taşınmazlar bölge mimarisine uygun konservasyon işleminden geçirilecek.Antalya Valiliği Kültür Varlıklarını Koruma Müdürü Cemil Karabayram, alanda inceleme yaptı. İkinci etap çalışmaların sürdüğünü anlatan Karabayram, "Antalya Valimiz Ersin Yazıcı çalışmaları yakından takip ediyor. Betonarme yapılar, bölge mimarisine uygun hale getirilecek. Ayrıca en önemli unsurlardan biri de tarihin taşınmaz kültür varlıkları olan evler, mevcut dokuları konservasyon ve iyileştirme yöntemleri kullanılarak renk doku ve bütünlük algısı yok edilmeyecek. 40 ev yeniden hayat bulacak. Bu kapsamda yürüme yolları, alt yapı sistemleri de yeniden kurgulanarak, Ormana 2023 yılına kültürel turizm alanı olarak kazandırılacak" dedi.300 YILLIK GEÇMİŞTEN GELİYOR

Antalya'nın İbradı ve Akseki ilçelerinde geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan ve 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli evlerin adı mimarisinden geliyor. Sedir katran ağacından kesilen ahşap, birbirinin içine kenetlenecek şekilde iskelet olarak kullanılıyor. Binaya yığılan taşlarda harç ve çimento kullanılmıyor. İskeletin dışarıda kalan kısımları da düğme gibi gözüktüğü için adına düğmeli (pişduvan) evler deniyor.