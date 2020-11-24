40 yıl önce yapılan cami 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

40 yıl önce yapılan cami 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı

24.11.2020 10:41
40 yıl önce yapılan cami 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde 1980 yılında mahallelinin desteği ile yaptırılan Ziyaret Camii, 6 yıl aradan sonra yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 1980 yılında mahallelinin desteği ile yaptırılan Ziyaret Camii, 6 yıl aradan sonra yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri'nin makamının bulunduğu Zirayet Kırsal mahallesi'nde 1980 yılında mahalleri tarafından imece usulu yapılan cami bakım ve onarım yapılmamaı nedeniyle 6 yıldır atıl durumda bulunması nedeniyle ibadete kapalıydı. Araban Belediyesi tarafından gerekili bakım ve onarımı yapıldıktan sonra yeniden ibadete açıldı. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "1980 yılında Ziyaret kırsal mahallesi sakinleri tarafından imece usulü ile yaptırılan camide aradan geçen uzun yıllar boyunca hiç bakım ve onarım yapılmamış olması nedeniyle atıl durumda bulunuyordu. Yaklaşık 6 yıldır ibadete kapalı olan camimizin yeniden ibadete açılması için belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimat verdim. Talimatım üzerine camide incelemeler yapan ekiplerimiz, camide gerekli tadilatı yaparak, boyadı. Halı döşemesi değiştirilen ve çevre düzenlemesi de yapılan camimiz, mahallemize yakışır bir hale getirildi" dedi.

Caminin bulunduğu Ziyaret kırsal Mahallesinde cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında yer alan ve Hulefayi Raşidin Hazreti Ömer'in İran ve Irak seferlerinde İslam Ordularının komutanı olarak atatağı Sa'd bin Vakkas Hazretleri'nin karargah kurduğu ve makamının bulunduğunu da hatırlatan Başkan Doğru, 'İlçemize bağlı 35 haneden oluşan ve 220 nüfuslu Ziyaret kırsal mahallemizde hayatta iken cennetle müjdelenen 10 sahabe arasında yer alan, Ashab-ı Kiramın büyüklerinden olan, Peygamber Efendimizin (S.A.V) duasına mazhar olmuş büyük İslam kumandanları arasında yer alan Sa'd bin Ebu Vakkas'ın (R.A), makamı bulunuyor. Tarihi kaynaklara göre Peygamber Efendimiz, Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer (R.A) zamanında yapılan bütün seferlere katılan. Hz. Ömer döneminde İran ve Irak'ı fethetmek için İslam Orduları Komutanı olarak görevlendirilmiş ve bu seferler esnasında Araban Ovası'nı gören Ziyaret kırsal mahallesindeki hakim bir tepe üzerine karargahını kurmuş, Bizans orduları ile savaşmış ve zafer kazanmıştır. Yöre halkı tarafından Ziyaret Tepesi olarak bilinen bu tepede bulunan Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretlerinin makamı, ilçe halkının, bölge insanın Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslümanların ziyaret ettiği önemli yerler arasında bulunuyor. Sa'd bin Ebu Vakkas hazretlerinin türbesinin de yer aldığı Ziyaret Kırsal Mahallemizdeki camimizde kadrolu imam bulunmasına rağmen, bakım ve onarım yapılamadığı için camide ibadet yapılamıyordu. Camimizin imamı ise ihtiyaç olan ilçedeki başka camilerde değerlendiriliyordu. Bölgenin inanç turizmi için daha da canlı hale getirebilmek amacıyla caminin onarımı ile işe koyulduk" diye konuştu. Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete açılan camide incelemelerde bulunarak, başka eksikğinin bulunmadığını tespit etti.

Mahalle Muhtarı Sıttık Turan ve mahalle sakinleri ise 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan cami nedeniyle teşekkür etti. - GAZİANTEP

40 yıl önce yapılan cami 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı
40 yıl önce yapılan cami 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı

Fen İşleri Müdürlüğü, Gaziantep, Araban, İslam, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 40 yıl önce yapılan cami 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada Falcao'nun Kayseri maçında tribünde telefonla oynaması taraftarların tepkisini çekti İş kadını, evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır
Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım         
10:19
Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor         
10:04
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş         
09:37
Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı         
09:29
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor         
00:35
Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu         
22:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri vermiş! Sabaha kadar beklemişler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri vermiş! Sabaha kadar beklemişler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 10:46:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 40 yıl önce yapılan cami 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei