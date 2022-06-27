40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğarak katletti! Cinayet sebebi ise süpürgenin sesinden rahatsız olması... - Son Dakika
Üye Girişi

40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğarak katletti! Cinayet sebebi ise süpürgenin sesinden rahatsız olması...

27.06.2022 11:25

Ümraniye'de 61 yaşındaki Gürsel Kaya adlı kişi, evi temizleyen 58 yaşındaki eşi Şengül Kaya'nın ses yaptığını öne sürerek saldırıda bulundu. 40 yıldır evli olduğu elini süpürgenin kablosuyla boğan cani, "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek 155'i aradı. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak demir parmaklıkların ardına yollandı.

Geçen perşembe Ümraniye'de meydana gelen olayda 155'i arayan Gürsel Kaya (61) "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Kaya'nın (58) evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Şengül Kaya sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü! Cinayet nedeni de en az olay kadar vahim

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Şengül Kaya'nın olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürüldüğü öğrenildi. Şengül Kaya yoğun bakımda hayatını kaybetti. Şüpheli Gürsel Kaya'nın emniyetteki ifadesinde "Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül Kaya benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur. Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 7.00'da işten gelerek istirahate ayrıldım" dediği öğrenildi.

40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü! Cinayet nedeni de en az olay kadar vahim

SÜPÜRGE KABLOSUYLA BOĞMUŞ

Saat 15.00 sıralarında uyanarak eşiyle birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen Gürsel Kaya, eşinin temizlik yapmaya başladığını kaydederek, ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu. Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Yaklaşık iki ay sonra oğlumuzun nişanını öne süren eşim misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırt üstü düştü. Ben kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım. Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım" Gürsel Kaya olay nedeniyle pişman olduğunu, daha öncesinde hiç fiziksel şiddete başvurmadığını söyledi.

40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü! Cinayet nedeni de en az olay kadar vahim

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılık, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Gürsel Kaya'nın sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

YORUMLAR
500
Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü SÜPÜRGENİN SESİNDEN RAHATSIZ OLDU, 40 YILLIK EŞİNİ KABLOSUYLA BOĞDU SÜPÜRGENİN SESİNDEN RAHATSIZ OLDU, 40 YILLIK EŞİNİ KABLOSUYLA BOĞDU
Kaynak: DHA

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğarak katletti! Cinayet sebebi ise süpürgenin sesinden rahatsız olması... - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:21 Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
10:45 Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 11:58:27. #1.12#
SON DAKİKA: 40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğarak katletti! Cinayet sebebi ise süpürgenin sesinden rahatsız olması... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement