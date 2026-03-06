400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek - Son Dakika
400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek

400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek
06.03.2026 14:30  Güncelleme: 14:36
400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek
OnlyFans içerik üreticisi Bonnie Blue, Birleşik Krallık'ta gerçekleştirdiği rekor denemesi sonrası hamile kaldığını ve çocuğun babasını belirlemek için 400 kişiden DNA örneği aldığını açıkladı.

OnlyFans içerik üreticisi Bonnie Blue, Birleşik Krallık'ta düzenlenen özel bir etkinlikte gerçekleştirdiği rekor denemesiyle gündeme geldi. 7 Şubat'ta düzenlenen etkinlikte Blue yaklaşık 400 erkekle cinsel ilişkiye girdi ve hamile kaldı.

DNA TESTİ İLE BELİRLENECEK

Blue, yaptığı açıklamada etkinlik sonrası hamile olduğunu öğrendiğini ve çocuğun babasının belirlenmesi için söz konusu kişilerin tamamından DNA örneği aldığını ifade etti. Ünlü içerik üreticisi, yapılacak testlerin ardından bebeğin babasının yakında belli olacağını duyurdu.

400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek

İKİ KRİTERİ VARDI

Blue, etkinlikte belirli katılımcılara öncelik verildiğini, "baba olmak isteyen" ve "güçlü spermlere sahip" olarak tanımladığı kişilerin sıranın önüne geçirildiğini ifade etmişti. Etkinliği "üreme misyonu" olarak tanımlayan içerik üreticisi, bu tarz bir organizasyonun amaçlarından birinin de katılımcılara "baba olma fırsatı sunmak" olduğunu belirtmişti.

Birleşik Krallık, Dünya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Bebek 400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed:
    Nasıl iğrenç bir duruma geldi insanlık, hayvanlar daha şerefli ve izzetli durumda şu an çoğu insandan 32 0 Yanıtla
  • TC Tabak TC Tabak:
    Çocuğun adı ne olur yorum yapın 6 1 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Selami olma ihtimali çok yüksek 2 0
    kamer tekeş kamer tekeş:
    Tabak (!) 0 0
    frkctkks1974 frkctkks1974:
    Junior kabaT.. 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek - Son Dakika
