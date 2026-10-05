41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Noida kentinde 28 yaşındaki yazılım mühendisi Sambhav Jain, 41. kattaki bir evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Jain'in maddi sorunlarının yanı sıra boşanma süreci ve çocuğunun sağlık giderleri nedeniyle de zor bir dönem geçirdiği ortaya çıktı. Jain'in Haryana eyaletindeki Manesar'da yaşadığı ve özel bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalıştığı belirtildi.

EVİNDEN AYRILIP OTELLERDE KALDI

Polisin elde ettiği bilgilere göre Jain, olaydan yaklaşık üç gün önce Manesar'daki evinden ayrıldı. Farklı yerlerdeki otellerde kaldıktan sonra Noida'nın Sector 94 bölgesindeki Supernova Spira isimli yüksek katlı binaya geldi.

Jain, burada Airbnb üzerinden bir daireyi bir günlüğüne kiraladı ve cuma günü saat 15.00 sıralarında tek başına giriş yaptı.

BABASI EVE DÖNMESİNİ İSTEDİ

Soruşturma kapsamında Jain'in telefonunu inceleyen polis, genç adam ile babası arasındaki mesajlaşmalara ulaştı. Mesajlarda babasının oğlundan eve dönmesini istediği ve borçların ödenmesine yardımcı olacağını söylediği aktarıldı. Jain'in ise borçlarını ödeyeceğine ilişkin ifadeler kullandığı belirtildi. Polis, yazışmaların Jain'in yaşadığı maddi sorunlara işaret ettiğini değerlendiriyor.

ÇOCUĞUNUN TEDAVİSİ İÇİN MİLYONLARCA RUPİ HARCADI

Ailenin polise verdiği bilgilere göre Jain'in yaklaşık bir yaşındaki oğlunun ciddi sağlık sorunları bulunuyordu. Çocuğun tedavisi için 30 milyon rupiyi aşan değil, 30 lakh rupinin (3 milyon rupi) üzerinde harcama yapıldığı bildirildi. Bazı haberlerde bu tutarın 35 lakh rupiyi bulduğu belirtildi. Jain'in aynı zamanda borçlarının bulunduğu ve boşanma sürecinden geçtiği kaydedildi.

BOŞANMA ANLAŞMASI DA ARAŞTIRILIYOR

Hint basınındaki haberlere göre Jain'in boşanma kapsamında eski eşine yaklaşık 15 lakh rupi ödeme yükümlülüğü bulunuyordu. Bu tutarın bir bölümünün ödendiği, kalan kısmının ise daha sonra ödenmesinin planlandığı aktarıldı.

İnternette boşanma nedeniyle çok daha yüksek miktarlarda ödeme istendiğine ilişkin paylaşımlar yapılırken, polis bu rakamların doğru olmadığını bildirdi. Soruşturma makamları ayrıca boşanma anlaşmasının tek başına ölümün nedeni olduğunun söylenemeyeceğini vurguluyor.

SON ANDA KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Olay günü Jain'in balkonun dış bölümüne geçtiğini fark edenler oldu. Yan taraftaki dairede çalışan klima teknisyenleri Jain'i görünce müdahale etmek için harekete geçti.

Çalışanların genç adamla konuşarak onu bulunduğu yerden uzaklaştırmaya çalıştıkları, ardından Jain'in yüksekten atladığı belirtildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine binaya polis ve adli inceleme ekipleri sevk edildi. Jain'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, binadaki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken Jain'in telefonundaki mesajlaşmalar ve diğer deliller de soruşturma dosyasına dahil edildi. Otopsi işlemlerinin gerçekleştirildiği ve olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.