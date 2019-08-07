44 düzensiz göçmen yakalandı
13 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 44 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:43 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye hazırlanan 44 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Kuzey Ege
'de devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botla Midilli yönüne gittiğini belirledi.
"TCSG-28" Bot Komutanlığınca söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
ve İran
uyruklu 44 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı. Küçükkuyu
'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı yerleşkesine getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı!