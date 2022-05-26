44 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda Konya'da 3 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 44 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Konya'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından "tipobet365" isimli yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kentte operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan 3 şüphelinin, yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettikleri, banka hesaplarında ise 6 milyon 131 bin 670 lira yasa dışı bahis geliri olduğu tespit edildi.