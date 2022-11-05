44. İstanbul Maratonu yarın yapılacak! İşte kapatılacak yollar - Son Dakika
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44. İstanbul Maratonu yarın yapılacak! İşte kapatılacak yollar

05.11.2022 12:56

Yarın düzenlenecek 44. İstanbul Maratonu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği vatandaşları uyararak kapatılacak yolları açıkladı.

İstanbul Valiliği, Pazar günü yapılacak 44'üncü 'N Kolay İstanbul Maratonu' nedeniyle trafiğe kapatılacak yollarla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

YOLLAR SAAT 06.00'DA KAPANACAK

Açıklamada, "İlimizde 6 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek N Kolay 44. İstanbul Maratonu dolayısıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatifleri aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. A bölge sorumluluk alanı kapanacak yollar kapama saati: 06:00

KAPANACAK YOLLAR

Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)" ifadelerine yer verildi.

KÖPRÜ SAAT 12.30'DA KADEMELİ OLARAK TRAFİĞE AÇILACAK

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcular, start alanına Eminönü ve Kabataş'tan hareket edecek şehir hatları vapurlarıyla taşınacak. Bu sporcular için Marmaray Üsküdar istasyonu yönünde 07.00-08.00 saatlerinde start noktasına ring seferleri de düzenlenecek.

56 ELİT ATLET YARIŞACAK

44. İstanbul Maratonu'nda 56 elit atlet mücadele edecek. Kadınlarda Sechale Dalase ile Melesech Tsegaye, erkeklerde ise Marius Kimutai, Samuel Kiplimo, Tadesse Kemechachu ve Robert Kipkemboi yarışın favori atletleri arasında yer alıyor.

Kaynak: DHA
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İstanbul Maratonu, Gülhane Parkı, 6 Kasım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 44. İstanbul Maratonu yarın yapılacak! İşte kapatılacak yollar - Son Dakika

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