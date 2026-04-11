47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada

Pakistan’da yürütülen barış müzakereleri, 47 yıl sonra bir ilke sahne oldu. Trump'ın yardımcısı JD Vance, İran heyetiyle yüz yüze görüşen en kıdemli ABD’li yetkili olarak kayıtlara geçti. Başkent İslamabad’da gerçekleşen görüşmeler saatlerdir sürerken, heyetler akşam saatlerinde kısa bir yemek molası verdi.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Beyaz Saray, ABD, İran ve Pakistan arasında üçlü yüz yüze görüşmelerin başladığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, “ABD, Pakistan ve İran bugün yüz yüze üçlü bir görüşme gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verildi.

ABD HEYETİ GENİŞ KATILIMLI

ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ederken, heyette Jared Kushner, Steve Witkoff, Andy Baker ve Michael Vance gibi isimler ile çeşitli uzmanlar da yer aldı.

İRAN HEYETİNİN BAŞINDA GALİBAF VAR

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan temaslarda İran heyetine Muhammed Bakır Galibaf başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet bulunuyor.

PAKİSTAN ARABULUCU ROLÜNDE

Görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan tarafında ise Başbakan Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir yer aldı.

1979'DAN BU YANA BİR İLK

ABD basınında yer alan değerlendirmelere göre, bu görüşmeler İran İslam Devrimi’nden bu yana ABD ile İran arasında gerçekleşen en üst düzey yüz yüze temas olarak öne çıkıyor.

MÜZAKERELER ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞMELER

Müzakereler öncesinde hem ABD hem de İran heyetleri, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Saatlerdir devam eden görüşmelerin bölgesel dengeler açısından kritik sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.