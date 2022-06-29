48 komando Suriye'ye dualarla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

48 komando Suriye'ye dualarla uğurlandı

29.06.2022 14:29
48 komando Suriye'ye dualarla uğurlandı

Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşan toplam 48 komando, "Suriye Görev Gücü" çerçevesinde Suriye'nin Mebruka kentine dualarla uğurlandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşan toplam 48 komando, "Suriye Görev Gücü" çerçevesinde Suriye'nin Mebruka kentine dualarla uğurlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenine Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, eşi Dr. Ayten Canalp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve asker aileleri katıldı. Komandolara hitap eden Vali Canalp, Suriye'de görev alan personele başarı dileklerinde bulundu. Vali Canalp, "Gözünüzün önüne son kırk yılı getirin ve önünüze dünya haritasını alın. Meydana gelen sıcak çatışmaların her birisini birer nokta olarak işaretleyin. Karşınıza çıkacak tablo şudur; çizmiş olduğunuz, işaretlemiş olduğunuz noktaların büyük bir kısmı ya bu vatanın kuzeyindedir ya güneyindedir ya doğusundadır ya da batısındadır. Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve bugünlerde de kuzeyimizde Karadeniz'in kuzeyinde yani bu vatanın dört bir yanı son kırk yıldan beri dünyadaki bütün sıcak çatışmaların neredeyse yüzde doksanının gerçekleştiği coğrafyadır. Biz, böyle bir coğrafyada kendimize bu toprakları vatan olarak tutabilmek için canla başla sürekli mücadele ediyoruz" dedi.

Görev gerekli olduğunda, görev için çağrıldığında görevden başka hiçbir şey düşünülmediğini aktaran Vali Canalp, "Bizler, bu milletin evlatları olarak bu milletin birer ferdi olarak görev bizi çağırdığı zaman düşündüğümüz şey asla ve asla kendimiz değildir. Düşündüğümüz şey, ailemiz, yakınlarımız değildir. Düşündüğümüz şey sahip olduğumuz unvan, sahip olduğumuz maddi imkanlar asla ve asla değildir. Bizler, tek bir şeye inanırız; görevimizi layığı veçhiyle yerine getirmek ve bu görevi yerine getirirken de eğer gerekiyorsa ya şehit olmak ya da gazi olmaktır. Bugün buradan Suriye'ye giden yiğit vatan evlatları sizlere söyleyeceğim şudur; Cenabı Allah, yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Cenabı Allah, sizleri görevini layığı veçhiyle yapmayı nasip etsin. Cenabı Allah sizlerin hepinizin sağlık ve sıhhat içerisinde salimen tekrar buraya bu alana gelmeyi, dönmeyi nasip eylesin. Allah, yar ve yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.

Suriye Görev Gücüne görevlendirilen komandolar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından okunan Komando Andı sonrası aileleri ile vedalaştıktan sonra Suriye'ye uğurlandı.

(Abdulaziz Karataş - İHA)

YORUMLAR
500
SEDEC 2022 Fuarı ATO Congresium'da devam ediyor SEDEC 2022 Fuarı ATO Congresium'da devam ediyor Gaziantep'te göçmenlere yönelik denetim Gaziantep'te göçmenlere yönelik denetim
Kaynak: İHA

Jandarma, Komando, Batman, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 48 komando Suriye'ye dualarla uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup eziyet eden şahsa 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi! Anne de ceza aldı
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
13:30 Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye'nin davasında sonuç açıklandı: Katil, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 14:51:04. #1.11#
SON DAKİKA: 48 komando Suriye'ye dualarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement