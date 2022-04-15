5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ - Son Dakika
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5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ

15.04.2022 13:59

EDİRNE'de bir asfalt şantiyesinde petrol bazlı 'bitüm' malzemesinin bulunduğu deponun duvarının yıkılmasıyla çevreye yayılan 1500 ton zift, 7 günde temizlendi.

EDİRNE'de bir asfalt şantiyesinde petrol bazlı 'bitüm' malzemesinin bulunduğu deponun duvarının yıkılmasıyla çevreye yayılan 1500 ton zift, 7 günde temizlendi. Zararın boyutunun TÜBİTAK raporu ile ortaya çıkacağını belirten Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, "Yaklaşık 5,5 dönümlük bir ekili alanda sirayet ettiği görülmüştür" dedi.

Merkeze bağlı Hasanağa köyü mevkisinde 6 Nisan'da yol yapımında kullanılan petrol bazlı 'bitüm' malzemesinin bulunduğu 5 bin tonluk deponun duvarı yıkıldı. Yıkılan duvardan sızan 1500 ton yakıt, çevreye yayıldı. Şantiye çalışanları, dere yatağında ilerleyen ve 30 dekar alanda etkili olan ziftin yayılımını, topraktan yaptıkları setle durdurdu. Bölgede kepçelerle temizlik çalışması başlatılırken, firmanın da faaliyetleri durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ÇED raporu olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen firmaya idari yaptırım cezası kesti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, 7 gündür devam eden temizlik çalışmalarının bugün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

'HIZLI REAKSİYON GÖSTERİLDİ'

Olayın olduğu andan itibaren tüm kurumların hızlı ve etkili reaksiyon gösterdiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere geçen hafta çarşamba günü sabah saat 10.00 civarında Edirne ilimiz merkez ilçesi Maslak mevkisi Lalapaşa kara yolunun 6'ncı kilometresinde yolun sol tarafından bitüm dediğimiz malzemenin depolandığı tesisin depolama yapıldığı havuzun Batı yönündeki perde duvarının çökmesi ile birlikte zift malzeme yakındaki araziye yayılmıştır. Hadisenin ilk anından itibaren Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz, bakanlığımızın Çevre Denetim Dairesi Başkanı'mız, Su ve Toprak Dairesi Başkanı'mız, AFAD, Jandarma Çevre Timi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi ekiplerimiz alana ivedilikle intikal etmiştir. Sayın Bakanımızın talimatları, Sayın Valimizin koordinasyonunda alanda hızlı ve etkili bir reaksiyon göstererek alanda zift malzemesinin kaldırılması çalışması başlatılmıştır."

'5,5 DÖNÜMLÜK ARAZİYE SİRAYET ETTİ'

Ziftin yaklaşık 5,5 dönümlük ekili araziyi etkilediğini belirten Öztürk, "Asfalt zift malzemesinin hızlı şekilde sertleşen malzeme olmasından dolayı yayıldığı ilk andan itibaren sertleşmeye başlamıştır. Dolayısıyla kısa ve dar bir alanda yayılım göstermiştir. Bu alana bakacak olursak, yaklaşık 5,5 dönümlük bir ekili alanda sirayet ettiği görülmüştür. Bugün itibarıyla alanda gördüğünüz gibi arazi ve dereden malzeme kaldırıldı, firma yetkilileri tarafından da arazinin rehabilitasyon çalışmaları yapılacaktır" diye konuştu.

Öte yandan Öztürk, analiz için TÜBİTAK'a gönderilen malzemenin sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ
5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ
5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ
5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ
5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ
5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ
5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ
5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ
5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ
5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ
5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ
5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ

YORUMLAR
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Asfalt şantiyesinden yayılan ziftle kaplanan alanlar tamamen temizlendi Asfalt şantiyesinden yayılan ziftle kaplanan alanlar tamamen temizlendi EDİRNE'DE TARIM ALANLARINA YAYILAN ZİFTİN TEMİZLİĞİNDE SONA GELİNDİ EDİRNE'DE TARIM ALANLARINA YAYILAN ZİFTİN TEMİZLİĞİNDE SONA GELİNDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5,5 DÖNÜM EKİLİ ARAZİYE YAYILAN ZİFT, 7 GÜNDE TEMİZLENDİ - Son Dakika


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