Son Dakika Haberleri: 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
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5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

1 saat önce

Karaman Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin bir eylem gerçekleştirdi.

Karaman Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin bir eylem gerçekleştirdi.
Sendikanın İl Temsilcisi Nedim Ünal, Cumhuriyet Parkında düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada toplu sözleşme görüşmelerinin normal seyrinde ilerleyemediğini söyledi.
Ne yetkili konfederasyon ne de işveren tarafının konuları müzakere etmeye yanaşmadığını ifade eden Ünal, zam konusunda milyonlarca memur ve memur emeklisinin çözüm beklediğini dile getirdi.
Grup, konuşmaların ardından eylemi sonlandırdı.
Türkiye Kamu Sen, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:22 Kaynak: AA
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