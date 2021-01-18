- 5 gündür aranan doktorun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı - Son Dakika

- 5 gündür aranan doktorun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolan ve cansız bedeni 5 gün sonra bulunan Doktor Uğur Tolun'un cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Kocaeli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun'un cansız bedenine yapılan geniş çaplı aramalar sonucu, evinin önündeki menfezde ulaşıldı. Ayın 13'ünde evinden Kartepe'ye gitmek için çıkan 51 yaşındaki doktor Tolun'un cansız bedeni, Derbent'te oturduğu sitenin yakınındaki menfezin altında ters dönen aracının içerisinde bulundu. Tolun'un cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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