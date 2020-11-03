5'inci kattan düşüp, ölen Gamze'nin annesi: Cennet kokulum, beni bırakıp nereye gittin - Son Dakika

ANKARA'da iş görüşmesi için buluştuğu kişiler tarafından götürüldüğü termal otelin 5'inci katındaki odanın penceresinden şüpheli şekilde düşerek, hayatını kaybeden liseli Gamze Açar (17), memleketi Antalya'da defnedildi. Kızının mezarına sarılan anne Sevinç Görkem, "Gamzem, cennet kokulum. Beni bırakıp, nereye gittin" diye, gözyaşı döktü.

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, devre mülk satışı yapan firma adına, internette verilen satış danışmanı ilanında yer alan numarayı aradı. Açar, firmada çalıştığını ileri süren 3 kişi ile iş görüşmesi için Kızılay'da buluştu. 3 kişi, Gamze Açar'ı Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele götürdü. Açar, resepsiyondaki görevliden gizli bir şekilde 5'inci kattaki odaya götürüldü. Açar, cumartesi günü sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek, hayatını kaybetti. Gamze Açar'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Antalya'ya götürüldü.