5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

6 saat önce

5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendiDÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile tedavi altına alındı.

5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

DÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile tedavi altına alındı.

Olay sabaha karşı Aziziye Mahallesi 817 Sokak'ta meydana geldi. Düzce'de gece saatlerinden bu yana lodos etkili oldu. Sabah uyanan baba İ.M. gece ısınmak için yaktıkları sobadan sızan gazdan ailesinin etkilendiğini fark ederek 112 Acile durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.M., eşi M.M ve çocukları K.M., B.M. ve Z.M.?ye ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Aziziye Mahallesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu
Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama!

Son Dakika Haberleri
17:54 Gezegen evine yoğun ilgi - Son Dakika
17:54 Arjantinli eski bakan, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi - Son Dakika
17:51 APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (3) - Son Dakika
17:48 Bartın Üniversitesinde 'Merhaba Gönüllülük' Projesi tanıtıldı - Son Dakika
17:47 Bakan Yardımcısı Ersoy'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 17:59:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]