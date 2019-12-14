5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

DÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile tedavi altına alındı.

Olay sabaha karşı Aziziye Mahallesi 817 Sokak'ta meydana geldi. Düzce'de gece saatlerinden bu yana lodos etkili oldu. Sabah uyanan baba İ.M. gece ısınmak için yaktıkları sobadan sızan gazdan ailesinin etkilendiğini fark ederek 112 Acile durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.M., eşi M.M ve çocukları K.M., B.M. ve Z.M.?ye ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.