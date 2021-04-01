5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme - Son Dakika

5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme

01.04.2021 18:44
5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılarak 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yüzme havuzu ile ilgili davada aralarında Akyazı Belediye Başkanı ve eski Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında açılan dava, merkezin elektrik işlerini yapan...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrik akımına kapılarak 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yüzme havuzu ile ilgili davada aralarında Akyazı Belediye Başkanı ve eski Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında açılan dava, merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi. Duruşmada savunma yapan Soykan, "Ben başkan olduktan sonra bu davaya dahil oldum. Benim bu kazada hiçbir şekilde dahlim yoktur" dedi.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlütürk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatlarını kaybetti. 5 kişiye mezar olan yüzme havuzu ile ilgili açılan davada yargılama sürecine devam edildi. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, Akyazı Belediye Başkanı ve Kuzuluk eski Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldığı ve mahkeme dosyasıyla birleştiği okundu. Duruşmaya, yüzme havuzunun elektrik sistemiyle ilgilenen

tutuksuz sanık K.D. katılmazken, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, diğer sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Ailelerin karşısına beni atmak doğru değildir"

Duruşma sırasında söz hakkı verilen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Ben yazılı ifademi verdim. Ben bu davaya ruhsatta bulunan imzamdan dolayı dahil oldum. Bizim verdiğimiz havuz basit bir havuzdu. E.G. adına küçük havuz için ruhsat verdik. Ancak yer sahibi Mehmet Kaya ruhsatın süresi bitince burayı büyüterek faaliyete devam etmiş. Kazanın olduğu zaman ben başkan değildim. Buranın ruhsatsız çalıştırılmasına müsaade edilmiş. Bizim belediye başkanlığımız 2014'te bitti ve Kuzuluk Belediyesi Akyazı Belediyesiyle birleşti. Ben başkan olduktan sonra bu davaya dahil oldum. Benim bu kazada hiçbir şekilde dahilim yoktur. Ailelerin karşısına beni atmak doğru değildir. Kusurum olmadığı için beraatımı talep ediyorum" dedi.

"Aqua Park'ın her iki girişinde de molozlar vardı. Faaliyette değildi"

1995 yılında Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başladığını belirten zabıta memuru A.R., "2015 yılında bir denetim gerçekleştirdik. Aqua Park'ın her iki girişinde de molozlar vardı. Faaliyette değildi. Mülk sahibine de ulaşılamadığı için herhangi bir tutanak tutulmadı. Üstüme atılı suçlamaları kabul etmiyorum ve beratımı talep ediyorum" diye konuştu.

"Olaydan sonra iş yerine gittiğimizde iş yerinin hazırlık aşamasında olduğunu gördük"

Söz konusu alanda ruhsat denetimi yapıldığını belirten zabıta memuru Ö.Ö., "S.O. ve M.Ö. iş yerine ruhsat denetimi yapmak için bölgeye gitti. O dönemde faaliyet olmadığı görüldü. Bildiğimiz kadarıyla iş yeri kapalıydı. Olaydan sonra orada bulunan restoranın açıldığı ve bir faaliyet içerisinde olduğu duyumu vardı. Olaydan sonra iş yerine gittiğimizde iş yeri faaliyette değildi ama hazırlık aşamasında olduğunu gördük. Herhangi bir kusurum yoktur beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma sırasında söz hakkı verilen diğer sanıklarda haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi. Müşteki avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini ve birleşen dosya bakımından davaya katılmak istediklerini talep etti. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise eksik kalan hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Sanık, müşteki ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti ise sanıkların savunmalarında yaptıkları ve belirttikleri isimlerin tanık olarak dinlenmelerine, 2012 yılında verilen ruhsatın ve diğer iş yeri belgelerinin incelenmesine, taraf avukatlarının birleşen dosyaya katılmalarına karar vererek, duruşmayı 5 Ekim tarihine erteledi. - SAKARYA

5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme
5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme
5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme
5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme
5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme
5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme
5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme
5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme
5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme
5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme

Bilal Soykan, Kuzuluk, Akyazı, Yüzme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 kişiye mezar olan havuz faciası davasında yeni gelişme - Son Dakika


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