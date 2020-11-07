"5'lik tenekesi, 85 liraya zeytinyağı olmaz" - Son Dakika

"5'lik tenekesi, 85 liraya zeytinyağı olmaz"

07.11.2020 00:57

Balıkesir'in Edremit Körfezinde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi hızla devam ederken Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "5'lik tenekesi, 85 liraya zeytinyağı olmaz" dedi.

Balıkesir'in Edremit Körfezinde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi hızla devam ederken Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "5'lik tenekesi, 85 liraya zeytinyağı olmaz" dedi.

Zeytin ve zeytinyağı üretim sezonu ile birlikte tağşiş (sahtecilik) olaylarının sektörü zor duruma soktuğunu ifade eden Kıvrak, tüketicileri bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyardı.

Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "Tüketicilerimiz mümkünse üretim izni olan, resmi dükkanlardan alsınlar. Bu noktada en büyük sıkıntımız tağşişte yol boyları ve pazar yerlerinde yapılan tağşiştir. Üreticiyim diye vatandaşı kandırıyorlar. Aslında üretici oldukları söz konusu değil. Çok ciddi bir şekilde karışık yağ satıyorlar. Bu karışık yağ satan kişilerin herhangi bir şekilde zeytincilikle ilişkisi yok. Onların herhangi bir şekilde zeytinliği yok. Çünkü zeytinci arkadaşlarımız zaten ürünlerini mutlu bir şekilde satmak için genelde ya markalaşırlar ya da bağlı bulundukları kooperatiflere bu ürünü dökerler veya tüccarlar aracılığıyla satarlar" dedi.

Zeytinyağının borsalarda ve piyasada belirli bir fiyatı olduğunun altını çizen Mücahit Kıvrak, "Şu an Türkiye'de zeytinyağı fiyatları, Tariş'in ve borsaların açıkladığı fiyatlar var. Bunun çok çok altında zeytinyağı satılıyor. 5'lik tenekesi 85 liraya zeytinyağı olmaz. Bu mümkün değildir. İçerisinde bir damla zeytinyağı yoktur. Tüketici bu noktada 'ucuza alıyorum' diye aldanmasın. Şunu unutmasın: Altın hiçbir şekilde seyyar satıcıdan alınmaz. Altın kuyumcudan alınır. Bu yüzden de zeytin ve zeytinyağı ürünleri de yine dükkanlarından üreticilerimiz ve mutlak surette üretim izni olan, bakanlık izni olan kişilerden alınmasında yarar var" diye konuştu. - BALIKESİR

Öğretim Görevlisi, Zeytinyağı, Balıkesir, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi '5'lik tenekesi, 85 liraya zeytinyağı olmaz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tarihi seçim ABD halkını ikiye böldü! Trump ve Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti! Anlaşma iptal edildi Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın         
00:09
ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak         
23:57
Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı         
23:25
Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın         
22:55
Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı         
22:08
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 01:26:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "5'lik tenekesi, 85 liraya zeytinyağı olmaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei