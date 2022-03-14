5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU - Son Dakika
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5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU

14.03.2022 16:24

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin de yaralandığı okul servisi kazasının ikinci duruşmasında, araç sahibi İsmail Demir (71) tahliye edildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin de yaralandığı okul servisi kazasının ikinci duruşmasında, araç sahibi İsmail Demir (71) tahliye edildi. Çocukların aileleri, karara tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'da 11 Ekim 2021 günü sabah saatlerinde İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen (54) yönetimindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı. Kaza sonrası Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir tutuklandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmada, araç sahibi İsmail Demir, kaza ile ilgili kusuru bulunmadığını, tahliyesini talep ettiğini belirterek, ayrıntılı savunmasını avukatının yapacağını söyledi. Servisin şoförü sanık Adalettin Şen de tahliyesini talep etti. Şen, "Onlar benim de çocuklarım. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Allah yardımcımız olsun. Allah annelerine ve babalarına sabırlar versin" dedi.

YOL BAKIMI İLE ÇAM AĞACINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Sanık avukatları kazanın yaşanmasında en büyük etkenin mıcır nedeniyle şoförün araç hakimiyetini kaybetmesi olduğunu savundu. Kontrolden çıkan aracın yol kenarındaki çam ağacına çarpması nedeniyle ölü ve yaralı sayısının arttığını anlatan avukatlar, yol bakımının İl Özel İdaresi, yol kenarındaki çam ağacının kesilmesinin de orman işletme müdürlüğü sorumluluğunda olduğu gerekçesiyle olayın taksirli suç niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre, suç vasfının değişme ihtimali, sabit ikametinin olması ve savunmasının alınmasını göz önüne alarak, İsmail Demir'in tahliyesine hükmetti. Demir'in tahliye kararına, kazada yaşamını yitiren öğrencilerin velileri tepki gösterdi.

'ÇALIYA SUÇ BULUNDU'

Duruşma sonrası açıklama yapan, kazada ölen Melisa Nur ile yaralı kurtulan Arda'nın babası Fatih Demirel, bekledikleri sonucun çıkmadığını ifade etti. Demirel, "Çocuklarımızın katilleri resmen elini kolunu sallayarak şu an bütün acılı ailelerin önünde geziyor. Mahkemede adalet yerini bulacak diye düşünürken tam tersi oldu. Çalıya suç bularak mahkeme salonundan elini kolunu sallayarak gitti. Araç yoldan çıkmış, çamın da canı sıkılmış, herhalde çocukları onlar öldürmüş" dedi.

Kazadan yaralı kurtulduktan sonra yürüyemediği için tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hakan Tek'in annesi Fadime Tek, "Hakanım kaza yaptı, 35 gün hastanede yattı. Hakan'ın kolu tutmuyor, ayakları çalışmıyor. Tekerlekli sandalyeyle Hakanımı gezdiriyoruz. 'Suçlu değilim' diyor, sıyrılmaya çalışıyor. Biz suçlu arıyoruz. Suçlu kim?" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da acılı ailelerin yanına gelerek onlara destek oldu.

5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU
5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU
5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU
5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU
5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU

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İsmail Demir, Karahisar, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU - Son Dakika


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