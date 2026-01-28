5 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Kocaeli'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan V.Y'yi (27) Gebze'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
