5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı - Son Dakika

5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı

06.05.2021 12:35

17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma nedeniyle Antalya'da, her yıl 5 yıldızlı otellerin yanı başına kurulan ve izole lüks tatilin ücretsiz sunulduğu çardak kente bu sene kimse uğramadı.

Antalya'da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde, denize sıfır lüks tatili ücretsiz sunan oba ve çardaklar, geçen yıl bırakıldığı gibi duruyor. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen yaklaşık 3 bin kişinin, her yıl sahil bandındaki derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçirme alışkanlığı bu yıl art arda gelen pandemi yasakları nedeniyle henüz başlayamadı.

5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli

TERK EDİLMİŞ GİBİ

Terk edilmiş görüntü çizen çardakların bir kısmının yıkıldığı bir kısmının ise sadece demir iskeletinin ayakta kaldığı görüldü. Geçen yıl bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanının bulunduğu çardakların bazı yerlerine biriken kumlar nedeniyle ulaşmak imkansız hale geldi.

5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli

GEÇEN YIL MARKET BİLE KURDULAR

Yaşlılar, kadınlar ve çocukların geçen yıl gelip hem tüm yazı koronavirüsten uzak izole hem de ücretsiz geçirdiği çardak kentte market dahi kurularak bölge sakinlerinin ihtiyaçları karşılandı.

5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı

Antalya, Market, Kumköy, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı - Son Dakika Ekonomi


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