50. İstanbul Müzik Festivali, 6 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfının düzenlediği ilk festival olan "İstanbul Müzik Festivali", bu yıl 50. yaşını kutluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Borusan Holding sponsorluğunda 6-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, "İstanbul" teması altında müzikseverlere zengin bir içerik sunacak.

Borusan Müzik Evi'nden çevrim içi olarak düzenlenen festivalin basın toplantısına konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bakanlık olarak İKSV'ye kültür sanat alanında yaptıkları çalışmalarda her zaman destek olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yavuz, bu yıl festivalin ana mekanlarından birinin Atatürk Kültür Merkezi olacağını belirterek, "Çok kıymetli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da festivalde yer alacak. İKSV'nin önümüzdeki yıllarda da kültür üretimine destek olmaya, kültür-sanat vasıtasıyla ülkemizi uluslararası alanda tanıtmaya ve kültür-sanat endüstrisinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmaya daha nice yıllar devam etmesini diliyorum." dedi.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da festivalle ilgili heyecanın yıllar geçtikçe artarak devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"50. yılımızı kutlarken, Türkiye'de kültür sanatın yarınları için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni sanat üretimlerini desteklemek, genç sanatçıların gelişimine katkıda bulunmak, genç izleyicilere de kültür yaşamına daha kolay katılma olanakları sunmak istiyoruz. İKSV, elli yıldır değerli dostlarının, kültür sanata destek vermeyi öncelikleri arasına koyan kurum ve kuruluşların, Lale Kart üyelerinin, izleyicilerinin, sanatçıların sayesinde burada. Bize duyduğunuz güveni, verdiğiniz desteği hissediyor ve birlikte İKSV'yi en iyi şekilde yarınlara taşıyacağımıza gönülden inanıyoruz."

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise festivalin yarım asır boyunca İstanbul'un kültür hafızasında büyük bir yer edindiğinin altını çizerek, "İstanbul Müzik Festivali, bu önemli kutlama yılında temasını İstanbul'a, zengin tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış ve nice sanatçıya ilham vermiş bu güzel ve özel şehre adıyor. İsmini, enerjisini ve esinini dünyanın bu en büyülü şehrinden alan festival, 50. programında, İstanbul'un çok sesli, çok dilli, çok kültürlü yapısına adanan, zaman zaman geçmiş festivalleri de anımsatan özel projelere ve repertuvarlara yer verecek." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi, Borusan Holding Grup CEO'su Erkan Kafadar ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak konuşma yaptı.

Festival, üç hafta boyunca 12 farklı mekanda gerçekleştirilecek

Başlangıcından bu yana Türkiye'den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden 45 bine yakın sanatçı ve topluluğu 3 buçuk milyonu aşkın izleyiciyle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, verdiği eser siparişleriyle de şimdiye kadar 20 yeni klasik müzik eserinin bestelenmesine aracı oldu. Aynı zamanda teşvik ödülleri ve fonlarla genç sanatçıları destekledi.

50. İstanbul Müzik Festivali, üç hafta boyunca 12 farklı mekanda Türkiye ve yurt dışından 65'in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak.

Festival, ayrıca şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Ades'e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapacak.

Deutches Symphonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi topluluklar ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Alice Sara Ott gibi yıldız solistler de festivalin konukları arasında yer alacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de etkinliklerin düzenleneceği İstanbul Müzik Festivali kapsamında hafta sonları İstanbul'un farklı park ve mekanlarında ücretsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilen "Müzikli Bir Hafta Sonu "etkinlikleri ile çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler de düzenlenecek.

Farklı disiplinlerden isimlerin katıldığı, festivalin klasikleşen "Konsere Doğru Konuşmaları" bu yıl da devam edecek.

Festival konserlerinin gerçekleştirileceği mekanlar arasında AKM'nin yanı sıra Fransız Sarayı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Saint Esprit Katedrali, Kadıköy Süreyya Operası, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Hemdat İsrael Sinagogu, Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Meryem Ana-Asompsiyon Kilisesi yer alıyor.

Festivalin ödülleri bu yıl Özkan Manav'a ve Tan Dun'a sunulacak

50. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki "Onur Ödülü" besteci ve eğitimci Prof. Özkan Manav'a, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise dünyaca ünlü şef ve besteci Tan Dun'a takdim edilecek.

Üretimleriyle Türkiye çağdaş müziğine katkılarda bulunan, 1999 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında ders veren besteci ve eğitimci Prof. Özkan Manav'a ödülü, festivalin açılış töreninde sunulacak.

Tan Dun'a ise ödülü 22 Haziran'da AKM'de gerçekleşecek konser öncesinde verilecek.

Festival, 6 Haziran akşamı AKM Opera Salonu'nda düzenlenecek açılış töreni ve konseriyle başlayacak. Festivalin açılışını 2019-2022 Festival açılış konseri orkestrası olan, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak.

Tekfen Vakfının desteğiyle gerçekleştirilecek konserin solisti ise Rus asıllı Amerikalı piyanist Kirill Gerstein olacak. Açılış konserinin yanı sıra festivalin ilk haftasında AKM'de gerçekleştirilecek konserler Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde izleyiciyle buluşacak.

Fazıl Say, Nejat Eczacıbaşı'na adadığı yeni eseriyle festivale konuk olacak

Ünlü piyanist Fazıl Say, 2013'te ECHO Klasik Ödülü'nü aldığı ilk senfonisi "İstanbul" ile festivale konuk olacak.

Yedi ayrı bölümden oluşan ve farklı konu başlıkları altında İstanbul'un değişik bir yönünü anlatan İstanbul Senfonisi'ne konserde, Aykut Köselerli, Burcu Karadağ ve Hakan Göngör solist olarak yer alacak. Solistlere Can Okan'ın yönetimini üstlendiği Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Konserde Say'ın ayrıca 8 bölümden oluşan ve her bölümü ayrı bir Türk aydınına adanan piyano ve flüt için son eseri Portreler'den İstanbul Kültür Sanat Vakfının kurucusu, Dr. Nejat Ferit Eczacıbaşı'nı andığı bölümü de yer alacak.

Konser, 7 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek.

Festival programındaki tüm konserlerle ilgili ayrıntılı bilgi "muzik.iksv.org" adresinden edinilebilir.