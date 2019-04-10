Son Dakika Haberleri: 50 Metre Yükseklikte Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

50 Metre Yükseklikte Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

5 dakika önce

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı 4 gündür 50 metrede mahsur kalan keçiyi kurtarma operasyonu Sarp kayalıklarda kalan keçiye 4 saatlik operasyonESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü ilçesinde sürüden ayrılarak 50 metrelik kayalıklara tırmanan keçi, uzun uğraşlar sonrasında kurtarıldı.

50 metre yükseklikte mahsur kalan keçi kurtarıldı
4 gündür 50 metrede mahsur kalan keçiyi kurtarma operasyonu
Sarp kayalıklarda kalan keçiye 4 saatlik operasyon

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü ilçesinde sürüden ayrılarak 50 metrelik kayalıklara tırmanan keçi, uzun uğraşlar sonrasında kurtarıldı.
İnönü ilçesi kırsalında yayılan küçükbaş hayvanlar arasından ayrılan bir keçi, sarp kayalıklara tırmandı. Durumu fark eden hayvan sahibi Hasan Balık, ne kadar uğraşsa da keçiyi olduğu yerden indiremedi. Yaklaşık 50 metre yükseklikteki sarp kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan keçi için sahibi tarafından yardım talebinde bulunuldu. Eskişehir'den yola çıkan ve sarp arazideki yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşabilen AKUT Eskişehir ekibinin 5 gönüllüsü, alanda ilk olarak güvenlik önlemi aldı. Keçinin bulunduğu noktaya yukarıdan ip tekniklerini kullanarak ulaşan özel eğitimli ekip, mahsur hayvanı perlonlarla bağlayarak emniyetli bir şekilde güvenli alana indirdi.
AKUT Eskişehir ekibinin yaklaşık 4 saatlik çabası sonrası kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: İHA
İnönü, Eskişehir, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:42:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 50 Metre Yükseklikte Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]