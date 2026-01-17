500 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla beraber tam 1 milyon 753 bin sosyal konut ürettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk." dedi.

Bakan Kurum, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yüzyılın Konut Projesi 500 bin sosyal konut" kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut kapsamında Malatya'da 9 bin 659 sosyal konutun yapılacağını belirtti.

Malatya'nın sadece Anadolu'nun değil insanlık tarihinin de en önemli duraklarından biri olduğunu, köklü geçmişiyle, binlerce yıllık birikimiyle her daim göğüsleri kabarttığını dile getiren Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde her zaman Malatyalıların yanında olmaya çalıştığını ifade etti.

Karanlığın en koyu olduğu dakikalarda bile ümitsizliğe düşmediklerini, "Her gecenin bir sabahı vardır." dediklerini ve milletle omuz omuza durduklarını vurgulayan Kurum, kardeşliğin ne demek olduğunu yeniden hatırladıklarını, yaraları birlikte sardıklarını belirtti.

Depremin ilk saatlerinden şu dakikaya kadar tek bir an dinlenmediklerini, tek bir an durmadıklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Ve bu büyük mücadeleyi, Türk milletinin yeniden diriliş hareketine, tarihimizin en büyük inşa seferberliğine dönüştürdük. 20 gün önce, 27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Hatay'ımızda büyük bir onuru, büyük bir gururu yaşadık. Tam tamına 455 bin 357 yeni yuvamızı destansı bir kararlılıkla kardeşlerimize armağan ettik. Dile kolay. Rekor bir hızla neredeyse yarım milyon konut yaptık. Rekor diyorum çünkü saatte 23, günde 550 konut ürettik. 11 ilde bu kadar konutu eş zamanlı yapmak, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek, Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir.

Hatırlayın o günleri. İnanmayanlar oldu. 'Bu enkazın altında kalırlar' diye bekleyenler oldu. 'Bu iller 20 yılda ayağa kalkmaz.' diyenler oldu ama hamdolsun biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde alnımızın akıyla verdiğimiz sözü yerine getirdik, 2 milyon vatandaşımızı yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşturduk. Malatya'mızda da 80 bin bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Şimdi Malatya'mız, yeniden doğu ile batı arasındaki en canlı köprü olarak geleceğe yürüyor. Şimdi Malatya'mız, güzel köy evleriyle, tarihi Bakırcılar Çarşısı'yla, ecdat mirası Söğütlü Camisi'yle, yeni kent meydanıyla istikbali selamlıyor. Geldiğimiz noktada asrın inşası Malatya'nın başarısı, Türkiye'nin başarısı olmuştur. Anadolu, yeniden şahlanmıştır. Bu sizin başarınız, bu bizim başarımız, bu Türkiye'mizin başarısıdır."

Yüzyılın Konut Projesi

Bakan Kurum, barınmanın insanların en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu, ailesiyle güvenli bir çatı altında yaşamanın her vatandaşın en doğal hakkı olduğunu dile getirdi.

"Biz de AK Parti iktidarları olarak, 24 yıldır eser ve hizmet siyasetimizin merkezine vatandaşımızın ihtiyacını koyduk." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sanayiye, çevreden şehirciliğe kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşlarımızın yanında olduk. Özellikle dar gelirli ailelerimizin ev sahibi olmasını, hedeflerimizin bir numarasına yerleştirdik. Bu anlayışla, TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla beraber tam 1 milyon 753 bin sosyal konut ürettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. 'Yetmez.' dedik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, deprem bölgesindeki inşaat tecrübemizi 81 vilayetimize yayacak, tüm Türkiye'ye kazandıracak Yüzyılın Konut Projesi'ni başlattık."

Malatya'da 9 bin 659 dar gelirliye sosyal konut

Daha önce deprem konutlarını bitirdiklerini ancak deprem bölgesinde işlerinin bitmediğini, Sosyal Konut Projesi'nde de 11 ilin öncelikleri olacağını ve dar gelirlilerin ev sahibi olacağını söylediğini hatırlatan Kurum, "İşte bugün bu sözümüzü tutuyor, 500 bin sosyal konutumuzun Malatya kuralarını çekiyor, hak sahiplerini belirliyoruz. 11 ilimize özel kontenjan ayırdık. Malatya'mızda 9 bin 659 dar gelirli kardeşimizin hak sahipliği için kura çekeceğiz. Bu konutlarımızın 8 bin 500'ünü Malatya merkezde, 150'sini Akçadağ'da, 30'unu Arapgir'de, 50'sini Arguvan'da, 65'ini Darende'de, 300'ünü Doğanşehir'de, 40'ını Doğanyol'da, 300'ünü Hekimhan'da, 75'ini Kale'de, 70'ini Kuluncak'ta ve 79'unu ise Yazıhan'da inşa edeceğiz." dedi.

Projeyle sadece konutla yetinmeyeceklerini belirten Kurum, "Geçmişimizden aldığımız ilhamla mahalle kültürümüzü yeniden canlandıracak mahalle konaklarını da hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın güvenle oynayacağı oyun alanları, annelerimizin gözü arkada kalmadan evlatlarını emanet edeceği bakımevleri, aile sağlığı merkezleri, spor salonları, misafirhaneler yapacağız. Allah'ın izniyle 'Ev sahibi Türkiye' hedefimizde hiç kimseyi geride bırakmayacak, vatandaşımıza uzanan şefkat eli olmaya devam edeceğiz. Ben şimdiden hak sahibi olacak kardeşlerimizin yeni evlerinde aileleriyle birlikte huzurla, mutlulukla oturmalarını diliyorum." diye konuştu.

"Sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağız"

Milyonlarca vatandaşın sıkıntısını çektiği ve kendilerini her fırsatta haberdar ettiği sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracaklarına işaret eden Kurum, düzenlemenin Meclis gündeminde olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aidatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık. Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları, enflasyon oranının üzerinde olamayacak. Yine mevcut durumda site yönetimlerinin bir denetimi de yoktu. Bunu da değerlendirdik. Site yönetim şirketlerini Bakanlık olarak biz belgelendirip sınıflandıracağız. Bu şirketleri de yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Site sakinlerinin şikayetiyle de Bakanlık olarak hızlıca denetim başlatabileceğiz. 24 yıldır olduğu gibi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, sorunların üstüne giden kararlılığın adı olacağız, çözümlerin değişmez adresi olmaya devam edeceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, derneklerimizle birlikte el ele vererek milletimizin yanında olacağız, derdine derman olacağız."

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da sosyal konut projesi kapsamında yapılacak evlerin yaklaşık 2 milyon kişiye yuva olacağını, şimdiye kadar 23 ilde kuraların çekildiğini söyledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Kurum'a deprem sürecinde Malatya'ya yapılan yatırım ve destekler için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirilerek hak sahipleri belirlendi.