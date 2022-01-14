500 YILLIK DEVA HAMAMI TALAN EDİLDİ - Son Dakika

EVLİYA Çelebi'nin seyahatnamesinde öve öve bitiremediği tarihi Diyarbakır'daki Deva Hamamı, defineciler tarafından talan edildi. Hamamın sahibi Cuma Akgün, 500 yıllık tarihi hamamın turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi.

Diyarbakır ve çevresinde listelenen 30 tarihi hamamdan 16'sı yıkıldı, geriye kalanların birçoğu da harabeye döndü. Diyarbakır'ın en büyük hamamı olan 500 metrekare alana sahip Deva Hamamı ise defineciler tarafından tahrip edildi. Sur ilçesinde 16'ncı yüzyılda inşa edilen, kubbesi ve pencereleri sekizgen mimariyle yapılan hamamın, restore edilmesi istendi.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde öve öve bitiremediği tarihi hamamın sahibi Cuma Akgün, 'Hamamın kubbesi pencereleri sekizgen mimariyle yapılmış. 27 yıl öncesine kadar kent halkının uğrak noktası olan, kültür mirası olan Deva Hamamı'nın restore edilmesi istiyoruz. Yaklaşık bir yıl önce hamamdaki kazılan yerleri kapattık. Tonlarca çöp çıkarıldı hamamdan. Amacımız bunun Diyarbakır'a, turizme kazandırılması' dedi.