Son Dakika Haberleri: 52 Yıllık Eşine Sevgisini Yapraklarla Yazdı

52 Yıllık Eşine Sevgisini Yapraklarla Yazdı

16 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 71 yaşındaki Mehmet Kıybar, eşine olan sevgisini yere dökülen yapraklarla "Gülüm seni çok seviyom" yazarak gösterdi.

52 Yıllık Eşine Sevgisini Yapraklarla Yazdı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 71 yaşındaki Mehmet Kıybar, eşine olan sevgisini yere dökülen yapraklarla "Gülüm seni çok seviyom" yazarak gösterdi.

Acıpayam ilçesinde komşusunun kızı olan Hatice Kıybar (69) ile 1967'de dünya evine giren Mehmet Kıybar, askerlik görevini yaptıktan sonra 1970'te eşiyle birlikte İsviçre'ye çalışmaya gitti. Evliliklerinden üç çocuğu dünyaya gelen Kıybar çifti, emekli olduktan sonra geçen yıl Türkiye'ye dönüş yaptı.

Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan ve eşine sevgisi hiç eksilmeyen Mehmet Kıybar, ona ev işlerinde yardım ederken bahçedeki güllerin yanına kalp şeklinde yaptırdığı demir parmaklığa da eşi ile kendisinin baş harflerini yazdırdı.

Romantizmiyle eşine süprizler yapıp şiirler yazan Kıybar, son olarak da hayat arkadaşına yapraklarla sevgisini gösterdi.

Mehmet Kıybar, bahçede topladığı yaprakları evin avlusuna sererek "Gülüm seni çok seviyom" diye yazdı.

Eşine sürekli süprizler yaptığını ve çeşitli hediyeler aldığını dile getiren Mehmet Kıybar, "Eşime karşı sevgim hiç eksilmedi, aksine hep arttı. Ona olan sevgim ölene kadar devam edecek. Onun için her şeyi yaparım. Şimdi de onun için topladığım yapraklarla yazı yazdım. Sevgi emek ister, sabır ister, cesaret ister. Ben romantik bir adamım. Eşime sürprizler yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Hatice Kıybar da eşinin hazırladığı sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Beli ağrımasına rağmen benim sevinmem için çabalamış. Balkona çıktım gördüklerim karşısında çok şaşırdım. O zaten hep böyle sürprizler yapar. Romantik bir insandır, bana şiirler yazar. Her doğum günümde bir kucak dolusu gülle eve gelir. Allah ona uzun ömür versin. Bunca yıllık evliyiz daha birbirimizi kırmamışızdır. Herkese böyle güzel bir evlilik nasip olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:29 Kaynak: AA

İsviçre, Hatice Çarpar, Pamukkale, Denizli, Güncel
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