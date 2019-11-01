56. Antalya Altın Portakal Film Festivali (1)

56. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde, En İyi Film "Bozkır" seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 56'ncısı düzenlenen festivalin ödül töreni, Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapıldı.

Yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun yaptığı festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin 66 filmi gösterildi.

Festivalin Antalya Spor Salonu'nda yapılan kapanış ve ödül galasında ödüller sahiplerini buldu. En İyi Film, "Bozkır" oldu. Bozkır filmi, 10 ödül aldı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolüyle Selen Uçer'e verildi. Uçer, ödülünü festivalin onur ödülüne layık görülen Ahmet Mekin'in elinden aldı. Mekin'den ödülü almanın ayrı bir gurur verici olduğunu belirten Uçer, jüri üyelerine, filme emek verenlere teşekkür etti.

İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını aktaran Uçer, "Aşkla yolumuza devam ettik. Bu ödülü yoluna devam edeceklere ithaf etmek istiyorum. Korkmadan kendilerini ifade edebilen kız çocuklarına, o kız çocuklarıyla yan yana yürüyen erkek çocuklarına ithaf etmek istiyorum." diye konuştu.

Uçer, ödülünü anne ve babasına hediye etti.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile "Bozkır" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak paylaştı. Yücesoy ve Koçak ödülünü, festivalin onur ödülüne layık görülen Selma Güneri'den aldı.

Duygulanan Mücahit Koçak, martta baba olacağını belirterek, ödülü için "Bu da ona" dedi.

Alican Yücesoy da ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Yücesoy, ödülü Uğur Polat'a adlettiğini söyledi.

(Sürecek)