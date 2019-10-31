Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali
Son Dakika Kültür Sanat 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

6 saat önce

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, İstanbul'da alternatif olarak yapılan 54. ve 55. Ulusal Yarışmalar'da dereceye girenlere ödülleri verildi.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, System.String[]

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, İstanbul'da alternatif olarak yapılan 54. ve 55. Ulusal Yarışmalar'da dereceye girenlere ödülleri verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki festival çerçevesinde, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Törene, iki yıl önce, Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "Ulusal Yarışma" kategorisinin çıkarılması nedeniyle İstanbul'da düzenlenen yarışma kapsamında ödül alan oyuncular katıldı.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, ulusal bölümü yeniden festivale kazandırdıklarını belirterek, sinema alanında sürekli ileriye gitmek gerektiğini söyledi.

Ödüller

54. Ulusal Yarışma'da, "En İyi Film" ödülü "Daha"ya, "En İyi Yönetmen" ödülü "Put Şeylere" filmiyle Onur Ünlü'ye, "En İyi Senaryo" ödülü "Körfez" filmiyle Emre Yeksan ve Ahmet Büke'ye, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "Kar" filmiyle Hazar Ergüçlü'ye ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Daha" filmindeki rolleriyle Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck'e verildi.

55. Ulusal Yarışma'da "En İyi Film" ödülü "Yol Kenarı", "En İyi Yönetmen" ödülü "Renksiz Rüya" filmiyle Mehmet Ali Konar, "En İyi Senaryo" ödülü "Sibel" filminin yazarları Çağla Zencirci, Ramata Sy ve Guillaume Giovanetti, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "Sibel" filmindeki rolüyle Damla Sönmez ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Yol Kenarı" filmiyle Tansu Biçer'in oldu.

Ödül alan sinema oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan, dayanışarak nice yollar yürüyeceklerini dile getirerek, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Damla Sönmez ise küsmenin kolay bir eylem olduğunu hatırlatarak, birlikte hareket etmenin güzel olduğunu ifade etti.

Film Festivali, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:46 Kaynak: AA
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