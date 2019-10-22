Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
Son Dakika Kültür Sanat 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

16 dakika önce

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 29 ülkeden 69 yönetmenin toplam 66 filmi gösterilecek.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru, System.String[]

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 29 ülkeden 69 yönetmenin toplam 66 filmi gösterilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en uzun soluklu sinema etkinliği "Antalya Altın Portakal Film Festivali", 26 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Festivalin açılış töreninde, sinema sanatçıları Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülleri, oyuncu Can Kolukısa'ya da Yıldırım Önal Anı Ödülü verilecek.

Antalya Kültür Merkezi'ndeki Aspendos ve Perge salonları ile Migros AVM'deki sinemanın 6'ncı ve 7'nci salonlarında 29 ülkeden, 69 yönetmenin toplam 66 filmi gösterilecek.

Yönetmenliğini, senarist ve yönetmen Ahmet Boyacıoğlu'nun üstlendiği festivalin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yönetmenliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.

Dereceye giren film, yönetmen ve oyunculara 1 milyon 437 bin 500 lira ödül verilecek.

Film Festivali, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kırmızı mayolu pozuyla hamile olduğunu duyurdu
Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon lira kazanan kişi parasını hala almadı Canlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:00:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]