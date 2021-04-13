56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

13.04.2021 15:09
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, System.String[]

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Home Turkey Beyşehir-Alanya'yı Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Home Turkey Beyşehir-Alanya'yı Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden başlayan 212.6 kilometrelik etaba 169 sporcu katıldı. Konya-Konya etabında kaza geçiren Delko takımından Clement Berthet yarışa girmedi.

Turun ikinci etabı olan Konya-Konya'yı da kazanan Cavendish yine yarışı en önde tamamladı. Büyük Britanyalı sporcu yarışı 5 saat 10 dakika 34 saniyelik derecesiyle kazandı.

Üçüncü etapta Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Belçika'nın Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski üçüncü sırayı elde etti.

Turkuaz mayo yine Cavendish'te

Genel klasmanda 10 saat 3 dakika 14 saniyeyle Mark Cavendish liderlini sürdürdü.

Konya-Konya etabından sonra günün bir kez daha kazananı olan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için Alanya-Kemer etabında turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Genel klasmanda Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından ise Belçikalı Jasper Philipsen 8 saniye geriden ikinci, ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid de Kleijn ise 10 saniye geriden üçüncü sırada yer alıyor.

4. etap Alanya-Kemer

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Alanya-Kemer arasında yapılacak.

Genellikle düz parkurda olacak turda bisikletçiler toplam 184.4 kilometre pedal çevirecek.

Karlı havadan güneşli havaya

Kapadokya'da başlaması planlanan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle burada yapılamayan ilk etaptan sonra sporcuları üçüncü etap sonunda Alanya'da oldukça sıcak bir hava karşıladı.

Konya'da da soğuk havada mücadele eden sporcular, buradan karlı dağlara tırmandı. Karlı manzarayı gören sporcular birkaç saat sonra 20 derecelik sıcaklıktaki Alanya'ya indi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Mark Cavendish, Belçika, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında Yangında hayatını kaybeden ev sahibi elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde bulundu Yangında hayatını kaybeden ev sahibi elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde bulundu Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek 24 saat evli kalıp yıllardır nafaka veren talihsiz adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 24 saat evli kalıp yıllardır nafaka veren talihsiz adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
15:03 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında
14:58 Yangında hayatını kaybeden ev sahibi elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde bulundu
14:53 Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış
14:48 Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek
14:40 Belediye başkanı cep telefon numarasını paylaştı! Görenler yanlışlık oldu sandı
14:17 Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi         
15:12
Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti         
14:59
Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış         
14:53
Belediye başkanı cep telefon numarasını paylaştı! Görenler yanlışlık oldu sandı Belediye başkanı cep telefon numarasını paylaştı! Görenler yanlışlık oldu sandı         
14:40
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler         
13:11
Ev halkını uyku ilacı koyduğu menemenle uyutup, 1 kilo altın ile 15 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı Ev halkını uyku ilacı koyduğu menemenle uyutup, 1 kilo altın ile 15 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı         
12:43
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları         
11:24
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Tencere sektöründe cam kapak bulunamayınca 200 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu Tencere sektöründe cam kapak bulunamayınca 200 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu         
10:00
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 15:19:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei