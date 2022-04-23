57. Alay Şehitliği'nde minnet ve duayla kahraman ecdadı anıyorlar - Son Dakika

SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Çanakkale Savaşları'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." sözüyle göğüslerini siper edip Çanakkale'yi geçilmez kılan 19. Tümen'e bağlı 57. Alay'ın şehitliğinde ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşıyor.

Kahramanlıkları aradan geçen 107 yıla rağmen gururla anlatılan 57. Alay'ın Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliği, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce kişiyi ağırlıyor.

Şehitlikte dua eden, ecdadın savaşlardaki kahramanlıklarını alan kılavuzlarından dinleyen ziyaretçilerin gözleri doluyor.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı Alan Kılavuzu Ahmet Balcı, AA muhabirine, 57. Alay'ın Çanakkale Savaşları'nda öne çıkan birliklerden olduğunu söyledi.

Birliğin, kara savaşının başladığı 25 Nisan 1915'ten itibaren çok kritik görevler üstendiğini belirten Balcı, şunları anlattı:

"Onları biz hep kahramanlıklarıyla biliriz ama belki de bu kahramanlığın arkasında ödenen çok büyük bir bedel var. Burada çok büyük kayıplar vermişler. Bu savaş 8,5 ay sürmüş. Onlar da yaklaşık 8 metreye düşen, 'dünyanın en yakın siperleri' diye tabir edebileceğimiz bu mevkide savaşmışlar. Bu sebeple Çanakkale Savaşları'nın en kahraman ve en bilinen birliği haline gelmişler. 1915'te kurulduktan sonra 1917'de en son Filistin Cephesi'ne doğru bu birlik lağvedilmiş. O günden sonra da onların kahramanlığı gelecek kuşaklara da örnek teşkil etsin diye birliği lağvetmişler."

Balcı, büyük mücadelelerin verildiği Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçilerin bunları hatırlamak istediğini, Türkiye'nin bugünlere gelişinin rastgele bir süreç olmadığını, bunu ecdada borçlu olduklarını bir kez daha idrak ettiklerini vurguladı.

Milli şuurun önemine işaret eden Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünlere gelişimiz kesinlikle tesadüf değil. Önce Allah'a, sonra bizler için çarpışan buradaki kahramanlara çok şey borçluyuz. Gelecek kuşaklar, nesiller boyunca Çanakkale destanını unutmayacaklar. İnsanlar tarihi bilinci, milli şuuru hissetmek için buraya geliyor. Hüznü yaşıyorlar, adım attıkları topraklar onların yüreğini titretiyor. Buraya gelmek, atalarıyla, geçmişiyle bir bağ kurmak insanları duygusal hissettiriyor ama bu cennet vatanda yaşamanın güzelliğiyle insanlar diğer yandan kendilerini şanslı hissediyor."

"Her yolum geçtiğinde buraya uğruyorum"

İstanbul'dan gelen Serhat Kural da tarihi yarımadaya her gelişinde tüylerinin diken diken olduğunu dile getirdi.

Buraya gelmeyi canıgönülden istediğini anlatan Kural, "Her yolum geçtiğinde buraya uğruyorum. Bu toprakların nasıl kazanıldığını görmek açısından herkesin de burayı gelip görmesini istiyorum. 57. Alay artık orduda yok. Aşçısından tutun da kimse kalmamış, hepsi şehit olmuş. Allah gani gani rahmet eylesin. Onlara gerçekten minnettarız." dedi.

Almanya'dan gelen Salih Niyazioğlu ise Çanakkale'yi ilk kez ziyaret ettiğini aktardı.

Bölgenin, şehitlik mertebesinin önemini çok iyi anlattığını ifade eden Niyazioğlu, "Özellikle genç neslimizin bu gibi şehitlik ve kahramanlık hikayelerini benimsemelerini, asla unutmamalarını istiyoruz. Burayı gezerken çok duygulandık. 57. Alay Şehitliği beni ayrı bir duygulandırdı. Mutlaka bir rehber eşliğinde bu bölgenin gezilmesini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Niyazioğlu'nun eşi Nida Niyazioğlu ise Almanya'da doğup büyüdüğü bilgisini vererek, "Buraları görmek için biraz geç kalmışım. Tarihi okullarda öğrenemedik, Alman okullarında okudum. Burayı ziyaret edip görmek çok farklı bir duygu. Gözyaşlarımı zor tuttum, insan duygulanıyor." ifadelerini kullandı.