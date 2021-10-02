58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galası, kırmızı halı geçişiyle başladı - Son Dakika

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Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galası, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Antalya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen festivalin açılış töreni öncesi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Festival başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl bu dönemde Kovid-19'a yakalandığı için hastanede tedavi altında olduğunu anımsattı.

Bugünün çok güzel bir gün olduğunu ifade eden Böcek, şunları söyledi:

"58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde birlikteyiz. Bugün burada sinemaseverlerle, kıymetli sanatçılarımızla birlikte olacağız. Geçen yıl bugünlerde yaşam savaşı veriyorduk. Allah'ıma hamdolsun bütün vatandaşlarımın dualarıyla bugünlere geldik. Dimdik hayattayız. Bu hafta boyunca bütün vatandaşlarımız sinemaya, filmlere doyacak."

Böcek, festivalin başlangıcından bugüne emeği geçenlere teşekkür etti.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Emin Alper de " Türkiye'nin en eski festivalinde olmak heyecan verici. Çok heyecan verici filmler izleyeceğimiz için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Kırmızı halı geçişinin ardından açılış törenine geçildi.