Son Dakika Haberleri: 58. Uluslararası Bursa Festivali başladı
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58. Uluslararası Bursa Festivali başladı

4 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" başladı.

58. Uluslararası Bursa Festivali başladı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" başladı.
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki festivalin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin bu yıl büyük bir özenle hazırlandığını söyledi.
Aktaş, festivalin uzun yıllar sürmesini temennisinde bulundu.
Daha sonra sanatçı Demir Demirkan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) şefi Dağhan Doğu tarafından yönetilen orkestra eşliğinde sahne aldı. Demirkan, albümlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Gecenin sonunda Demirkan ve BBDSO'nun performansı uzun süre alkışlandı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:38 Kaynak: AA
Kültürpark, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür Sanat
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