580 Yıllık Keşan'dan yapılan kıyafetler Rize'de sergilendi - Son Dakika
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580 Yıllık Keşan'dan yapılan kıyafetler Rize'de sergilendi

01.06.2023 17:36

Rizeli moda tasarımcısı Hacere Orhan'ın Karadeniz'e özgü keşan'dan yaptığı kıyafetler, düzenlenen defile ile beğeniye sunuldu.

Rizeli moda tasarımcısı Hacere Orhan, Karadeniz'in simgesi geleneksel keşanı modern tasarımlara uyarladı. Tasarımlarını sergilemek için Rize'ye gelen Orhan, kent merkezindeki Çay Çarşısı'nda bir defile düzenledi. Defilede keşandan ve dantelden yapılmış giysiler vatandaşların beğenisine sunuldu.

"ASLINDA BU BİR BAŞLANGIÇ"

Keşan üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda kendi tasarladığı kıyafetleri defilede sergilediğini ifade eden Hacere Orhan, "Buradaki amaç kaybolmaya yüz tutmuş kültürümüzü yeni nesil nasıl giyecek, nasıl kullanacak, onlara nasıl sevdireceğiz. 580 yıllık örtümüzü yabancı memleketlere, farklı şehirlere, farklı ülkelere tanıtmanın gayreti içinde yaklaşık 6 yıldır fiilen üniversitede tez çalışması yaptım. Aynı zamanda Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de ziyaretler yaparak sahada araştırma yaptım. Yeni nesil artık bunu kullanmıyor ama geçmişteki ninelerimiz inanılmaz bir tutkuyla bunlara bağlanmış durumda. Rize'deki halkımız keşan'ımızı bir Avrupalı kadının üstünde, bir erkeğin üzerinde mendil veya bir takım elbise olarak görsün diye çalışmalarıma devam ediyorum. Aslında bu bir başlangıç" dedi.

580 Yıllık Keşan'dan yapılan kıyafetler Rize'de sergilendi

Orhan, "Dantelden görmüş olduğunuz kıyafetler; kendi yatak örtülerimi sökerek gelinlik yapmaya çalıştım. Keşan'dan yapılmış olan örtüleri baştan ilmek ilmek kendim ördürdüm" şeklinde konuştu. Yöresel kumaştan yapılan kıyafetleri beğendini belirten Keriman Konça, "Çok güzel ve çok değişikti. Rize'miz için değişik bir aktivite oldu. Çok beğendik. Yöresel bir kumaşımızın, bir değerimizin kıyafetlerde olmasını beğendim. Günlük kıyafetleri daha çok beğendim" ifadelerini kullandı.

580 Yıllık Keşan'dan yapılan kıyafetler Rize'de sergilendi

"10 ÜZERİNDEN 100 VERİYORUM"

Defile ile ilgili konuşan Hasan Orhan ise, "Defile ilginçti. Dikkatimi çekti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Her şey dört dörtlük. Ben zaten puanı bol veren birisiyim. Defileye 10 üzerinden 100 veriyorum" diye konuştu.

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Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 580 Yıllık Keşan'dan yapılan kıyafetler Rize'de sergilendi - Son Dakika


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