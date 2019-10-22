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Son Dakika Güncel 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 eski polis gözaltına alındı.

6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 eski polis gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, emniyet kadrosunda görevliyken ihraç edilen, örgütün dijital arşivlerinde 'örgüte bağlı' diye konumlandırılan ve haklarında beyan bulunan 6 kişi ile 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah Mardin merkezli Konya, Antalya, Hatay, Elazığ ve Bursa'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda eski polisler M.A., G.Y.T., A.E., H.Ö., B.Y., Ö.C. ve F.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.


Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:41 Kaynak: DHA
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