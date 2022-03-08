ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE KATILAN BİLİM HEYETİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ - Son Dakika
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ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE KATILAN BİLİM HEYETİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

08.03.2022 20:36
ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE KATILAN BİLİM HEYETİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni tamamlayan bilim heyeti, 46 gün süren seferin ardından bu akşam yurda döndü.

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni tamamlayan bilim heyeti, 46 gün süren seferin ardından bu akşam yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda aileleri tarafından karşılanan bilim heyeti adına bir açıklama yapan Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu, Bu sene 14 proje yapıldı. Ağırlıklı olarak astronomi üzerine çalışmalarımızı götürdük. Dismal Adası'nda bizim hali hazırda var olan istasyonlarımızın bakım ve güncellemeleri yapıldı. Projelerin örneklerinin tamamıyla alındığını söyleyebilirim. Ülkemiz için faydalı olmasını diliyoruz diye konuştu.

6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin tamamlayan 20 kişilik bilim heyeti, 46 gün süren Antarktika yolculuğu sonrasında aktarmalı olarak geldikleri Madrit'ten Türk Hava Yolları'nın uçuşuyla 19.15'te İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilim heyetinde bulunanlar, VİP Salonu'nda aileleri tarafından karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu, 14 projenin hayata geçirildiğini ve ağırlıklı olarak astronomi üzerine çalışmalar götürüldüğünü belirtti. Hasan Hakan Yavaşoğlu, Daha sonra çalışmalar Dismal Adası'nda bizim hali hazırda var olan istasyonlarımızın bakım ve güncellemeleri yapıldı. Projelerin örneklerinin tamamıyla aldığını söyleyebilirim. Ülkemiz için faydalı olmasını diliyoruz dedi.

5 YILDA 86 YAYIN BAŞARISINA İMZA ATILDI

Bugüne kadar yapılan bilim seferlerinde 60'ın üzerinde proje tamamlandığına vurgu yapan Yavaşoğlu şunları söyledi

86 tane yayınımız var. Antarktika ya da ülkeler arasında düşündüğümüz zaman oldukça yüksek bir oran. 5 yılda 86 yayın gibi önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Bu sene de canlı bilimleri üzerine hocalarımızın verimli bir çalışma yaptığını söyleyebiliriz. Yeni tür keşifleri de bekliyoruz. Antarktika'nın yaz döneminde orada bulunuyoruz. Antarktika'nın yazı Türkiye'deki kış aylarını bize hatırlatıyor. Oldukça yoğun çalışmalar yapılması gerekiyor. Havanın bize izin vermesinin bizim için bir şans olduğunu söyleyebilirim. Zorlu şartlara ekibimiz burada yaptığı çalışmalarla hazırlanmıştı. Erzurum'da bir kampımız olmuştu. Gemide hayatta kalma eğitimlerimiz vardı. Bunların orada çok faydasını gördük. Antarktika'nın yazını oldukça verimli kullandığımızı söyleyebilirim.

20 ARAŞTIRMACI 14 PROJE

Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lojistikten Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Kaptan Özgün Oktar ise Cumhurbaşkanlığı'mız himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız uhdesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü sorumluluğunda bu yıl Ulusal 6'ıncı Antartika Bilim Seferimizi gerçekleştirdik. Bu seferde ikisi yabancı olmak üzere 20 araştırmacı 14 projeyle çalışmalarını sürdürdü. 46 günlük sürenin sonunda tekrar yurda dönüş yapmış olduk. Tabii ki geçen her yıl bize daha fazla tecrübe, birikimle beraber çalışmalarımız da başarıyla sürüyor. 46 günlük bir süreç ama bu sefer öncesindeki hazırlıklarla beraber çok daha uzun bir yaklaşık bir yıllık sürecin sonuna geldik aslında şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARIN HEPSİNDE BAŞARIYA ULAŞTIK

Oktar, Yaklaşık iki ton kargomuz, bilimsel araştırma ekipmanlarımız ve diğer lojistik malzemelerimiz kıtaya ulaştırıldı. 20 araştırmacı kovit tedbirleri kapsamında karantinalarını tamamlayarak kıtaya ulaşmış oldu ve kıtada 33 günlük bir çalışma ile beraber bütün planlanan çalışmaları tamamlamış olduk. Bu yıl havaların bize daha çok müsaade etmesiyle beraber çalışmaların hepsinde başarıya ulaştık. Bu yıl kıyafetlerimizden telsizlerimize, konum belirleme sistemlerimizden acil durum kitlerimize kadar bir çok ürünümüz yerli ve milli ekipmanlarla kullanıldı. Bu konuda Aselsan, Havelsan, Türksat ve TÜBİTAK SAGE'nin çok büyük destekleri oldu. O kurumlarımıza da bizi destekledikleri için teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.

ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE KATILAN BİLİM HEYETİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE KATILAN BİLİM HEYETİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE KATILAN BİLİM HEYETİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE KATILAN BİLİM HEYETİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

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İstanbul Havalimanı, Antarktika, Araştırma, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE KATILAN BİLİM HEYETİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ - Son Dakika


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