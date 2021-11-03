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6. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri Üsküdar'da başladı - Son Dakika

6. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri Üsküdar'da başladı

03.11.2021 15:13
6. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri Üsküdar'da başladı

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl altıncı kez düzenlenen "6. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri" başladı.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl altıncı kez düzenlenen "6. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri" başladı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, aynı zamanda çevrim içi de yayınlanan açılış programında Abdullatif Efe'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti, kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in Hz. Mevlana temalı gösterisi ile etkinliğin tanıtım videosu katılımcılarla buluştu.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, açılışta yaptığı konuşmada, yıllar önce küçük bir medresede iyi niyetle başlayan yolculuğun bugünlere gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin büyüyerek ve gelişerek devam edeceğini belirten Bıyıklı, "İslam dünyasındaki alimler, yazarlar, entelektüeller Türkiye'deki yazarları, alimleri tanımıyor. Bizdekiler de onları tanımıyor ama bir ümmet olma iddiamızdan bahsediyoruz. Ümmet olmak için önce tanışmak gerekiyor, halleşmek gerekiyor. Bu program da aslında özüyle bunu gerçekleştirmek ve başarmak amacıyla yola çıktı." dedi.

"Batı'nın hikayesi de filmi de bitti"

Etkinlik temasının bu yıl "Maveraünnehir'den Anadolu'ya Akan Tasavvuf Irmağı" olarak belirlendiğini anımsatan Bıyıklı, "Anadolu'ya akan tasavvuf ırmağının bundan sonraki yıllarda Batı'ya nasıl yöneleceğini, nasıl yönelmesi gerektiğini, bu ırmağın insanlığa, dünyaya bir şifa sunacağını da konuşmamız gerekiyor. Çünkü Batı'nın artık bize söyleyecek hiçbir sözü kalmadı. Batı'nın hikayesi de filmi de bitti. Medeniyet iddiasıyla girdikleri her yerden vahşetle çıktılar, katliamlarla çıktılar. Oysa ki bizim ecdadımız girdiği her yerde adaleti, hikmeti sundu ve insanlığı gerçekten refaha ulaştırdı." diye konuştu.

Bıyıklı, adaletin bu topraklara ecdat tarafından yerleştirildiğini, irfan çerçevesinde ebediyen kalacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tasavvuf sadece bu toprakların belli yörelerine, belli mekanlarına sinmemiştir. Tasavvuf bu toprakların, bu milletin kültürünün her yerine sinmiş ve tesir etmiştir. Edebiyata, musikiye, sanata, mimariye baktığınızda tasavvufun izlerini görürsünüz. Özellikle Türkiye edebiyatını tasavvufla daha iyi anlayabiliriz. Nihad Sami Banarlı'nın çok güzel bir sözü var. 'Türk edebiyatını vücuda getiren geliştiren olgunlaştıran tasavvuftur. Tasavvufu çıkarttığınızda edebiyat kupkuru kalır.' diyor. Evet bu topraklardan tasavvufu çıkardığınızda sadece edebiyat değil, her şey kupkuru kalır. Rabbimiz bu topraklardan tasavvufun neşesini, coşkusunu hiçbir zaman azaltmasın."

"Tarih bir ibret aynası olduğu kadar bir çıkış kapısıdır"

Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği Başkanı Yakup Alarçin ise etkinliğin 6 yıl önce mütevazı fakat heyecanlı bir başlangıç yaptığını, bugüne kadar alimlerin, kitapların, İslam coğrafyasının buluşmasına tanışıp, kaynaşmasına vesile olduğunu ve tarihleriyle bugün arasında köprü kurduğunu söyledi.

Tarih boyunca zorlukların yanında imkan ve fırsatların da hep bir arada olduğunu anlatan Alarçin, "Tarih bir ibret aynası olduğu kadar bir çıkış kapısıdır da. 14 asırlık İslam tarihimiz kendimizi değerlendirme bakımından çok önemlidir. Elhamdülillah, medeniyetimiz bütün şubeleriyle bugünümüzü besleyecek ve dahi yarınımızı inşa edecek mahiyettedir. İnsanlığı 2 asırdır debelendiği buhrandan çıkaracak olan da yine din-i mübin-i İslam'ın aydınlığıdır." şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de etkinliği düşünen ve bu konunun gündeme gelmesini sağlayan heyete teşekkür etti.

Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirten Şanlıer, "Arapça bizim ortak hafızamız ve dilimiz. Yabancı değil kardeş dilimiz. Bilim insanlarından devlet büyüklerine, köylümüzden çobanımıza hikmetlerle, ibretlerle, kıssalarla, beyitlerle iletişim kuran bir milletiz. Arapçanın gücü de bu tarihsel iletişim pratiklerimizin içine sinmiştir, adeta kültürel kodlarımız haline gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından programa katılan sivil toplum kuruluşu yetkilileri, akademisyenler, ilçe müftüleri ve ilim adamları sahnede kurdele keserek, fotoğraf çektirdi.

Tüm etkinlikler çevrim içi yapılacak

Bu yılki ana teması "Maveraünnehir'den Anadolu'ya Akan Tasavvuf Irmağı" olarak belirlenen program kapsamında söyleşi, panel, sempozyum, kitap hediyesi ve sergi gibi tüm etkinlikler çevrim içi yapılacak.

Önceki yıllarda Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar, Kuveyt, Özbekistan, Türkmenistan, Hindistan ile Pakistan gibi pek çok ülkeden ilim adamlarını İstanbul'da bir araya getiren etkinlik, bu yıl ilim adamlarını sanal ortamda katılımcılarla buluşturacak.

Program kapsamında "Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempozyumu" da etkinlik kapsamında yurt içinden ve dışından akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek.

Etkinlikte İslam dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncı, "Zoom" uygulaması ve etkinliğin YouTube kanalında eş zamanlı yapılacak canlı yayınlarda hem ortak kültür ve bilgi mirasını paylaşacak hem de okuyucularla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğindeki etkinlik, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncülüğünde, Haşimi Yayınevi ve Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği ortaklığıyla düzenleniyor.

6. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, İslam dünyasında var olan ilmi birikim ve ortak mirası bu organizasyonda bir araya getirerek, Türkiye'nin daha iyi tanınmasını hedefliyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri Üsküdar'da başladı - Son Dakika


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