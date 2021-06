6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'de gerçekleştirilen 6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, ödül töreni ile sona erdi. Törende, Grand Prix Ödülü, Litvanya'dan katılım sağlayan Inga Valentoniene'in "Vilnius: Amazing wherever you think it is" filmine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin son günü Paşabağı'nda peribacaları arasında renkli görüntülere sahne olan tören ile devam etti.

Programda açılış konuşması yapan Festival Başkanı Can Saraçoğlu, Kapadokya'daki ilk film festivali olması özelliğine sahip etkinlikte, jürinin 75 ülkeden yaklaşık 450 filmi değerlendirdiğini belirtti.

Saraçoğlu, çeşitli ülkelerden konukların ağırlandığı festival ile ülke ve bölge turizmine olumlu katkılar sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Kapadokya'nın masalları andıran coğrafyasına çok yakıştığını dile getirdi.

Turizm alanlarının tanıtımında sinemanın önemli bir yeri olduğunu kaydeden Demircan, "Kültür hikayelerdir. Hikayeleri aktarmak için önce kitap vardı, sonra tiyatroya döndü. Yedinci sanat olarak sinema kültürümüz, duygu, düşünce ve hayat tarzımızı aktarmanın en etkili mecrasıdır. O halde kültür, tabiat ve mekanlarımızı aktarmanın başka bir yolu yok. O halde filmsiz ve sinemasız bir kültür de turizmde olamaz. Festivalin, böylesine anlamlı bir yerde düzenlenmesi çok kıymetli." dedi.

Bölgedeki turizm zenginliklerinin insanlığa duyurulmasında sinema sektörünün önemli bir kanal olduğunu kaydeden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise şunları belirtti:

"Sinema sektörünün rolü yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizin sosyal ve siyasal yapısının doğru şekilde aktarılmasında, tarihinin, doğal güzellikleri ve zengin kültürünün ve bu topraklarda yaşayan önemli şahsiyetlerinin anlatılmasında sinema sektörünün sorumluluğu büyüktür. Bölgemizde geçmişten günümüze çok sayıda, dizi, film ve reklam filmi çekilmiştir. ve bu filmlerin hikayesini Kapadokya'da aramak isteyen izleyiciler bölgemize akın etmişlerdi. İnsanlar üzerinde bu denli büyük etkiler bırakan sinema sektörü Kapadokya'nın daha geniş kitlelere tanıtımına katkı sunmuştur."

Belgesel, seyahat, turizm hizmetleri, kültür turizmi, inanç turizmi, etkinlik turizmi, şehir, gastronomi kategorileri ve jüri özel ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül alan filmlerin izlenerek ödüllerin takdim edildiği programda, "?The Great Way", "Two Deaf Travellers", "Sailor's Beach Club", "Novruz Holiday", " Valencia, destination of the holy grail", "Heart and Soul", "Jane Meets Madrid", "Vienna Sleeping Beauty", "Hang out in Lima", "Wine Tales", "Klagenfurt", "Kitzbühel 365", "Doğu'yu keşfet", "Isle-Isolate Life", "Terres de l'Ebre", "Alentejo-Come Alive", "Carinthia - It's my life", "Extremadura", "The Algarve looks good on you", "Lithuania. Discover Colours", "Vilnius: Amazing wherever you think it is" adlı filmler ödüle layık görüldü.

Derece elde eden yapımların yönetmen ve temsilcilerine protokol üyelerince ödülleri takdim edildi.