6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı

22.07.2026 09:59
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ABD'de evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki bir çocuk, üzerine doğru koşan kara ayısıyla burun buruna geldi. Ailenin Bella isimli köpeği ayıya saldırarak çocuğu kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterdiği cesaret nedeniyle Bella, yerel yetkililer tarafından da ödüllendirildi.

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı Torrington kentinde yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Evin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Colton'a doğru bir anda büyük bir kara ayı koşmaya başladı.

AYIYI GÖRÜR GÖRMEZ HAREKETE GEÇTİ

Ailenin Bella isimli husky kırması köpeği, ayının çocuğa yöneldiğini fark eder etmez hiç düşünmeden saldırıya geçti. Şiddetli şekilde havlayarak ayının peşinden koşan Bella, ayıyı mülkten uzaklaştırmayı başardı.

6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı

Kaçmaya çalışan ayı panikle bahçedeki tekneye çarparken, ardından evlerin arasından ormanlık alana doğru gözden kayboldu.

"AYIYI ISIRDI"

Çocuğun babası Jeffrey Tazzara, olay sırasında arabayı hazırladığını ve Bella'nın normalden çok farklı bir havlama sesi çıkardığını söyledi. Tazzara, Bella'nın ayıya yetişerek arka kısmını ısırdığını, panikleyen ayının da teknelerine çarptıktan sonra ormana kaçtığını anlattı.

6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı

KAHRAMAN KÖPEĞE ÖDÜL

Gösterdiği cesaret nedeniyle Bella, ailenin bir sonraki biftek yemeğinde özel olarak ödüllendirildi. Bununla da sınırlı kalmayan kahraman köpek, Connecticut Eyalet Temsilcisi Joe Canino ile Eyalet Senatörü Stephen Harding tarafından yasama takdir belgesi ve köpek ödül mamalarıyla onurlandırıldı.

6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı

Senatör Harding, sosyal medya paylaşımında, "Bazı kahramanlar pelerin takar, bazıları ise dört pati üzerinde yürür." ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı

BÖLGEDE AYI UYARISI

Connecticut Enerji ve Çevre Koruma Dairesi, eyalette yalnızca kara ayılarının yaşadığını ve popülasyonlarının arttığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, çöplerin dışarıda bekletilmemesi, evcil hayvan mamalarının gece dışarıda bırakılmaması ve yiyecek kokularının azaltılması gibi önlemler alınmasını tavsiye etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD 6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı - Son Dakika
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