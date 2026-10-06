6 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü: Okulda “büyükanne” diye alay ediyorlar - Son Dakika
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6 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü: Okulda “büyükanne” diye alay ediyorlar

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6 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü: Okulda “büyükanne” diye alay ediyorlar
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Hindistan’ın Kerala eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Aizza Akhil, dünya genelinde 500’den az kişide görülen ender bir genetik hastalıkla mücadele ediyor. Cildin elastikiyetini kaybetmesine yol açan "Cutis Laxa" teşhisi konulan küçük kız, görünüşü nedeniyle okulda arkadaşlarının "büyükanne" diyerek akran zorbalığına uğruyor. Ailesi ise hem kızlarının tedavi masraflarını karşılamak hem de ileride ihtiyaç duyulacak ameliyatlar için destek arıyor.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Aizza Akhil, dünya genelinde oldukça nadir görülen Cutis Laxa hastalığı nedeniyle yaşıtlarından farklı bir görünüşe sahip. Cildinin elastikiyetini kaybetmesine ve sarkmasına yol açan hastalık nedeniyle küçük kız, okulda bazı öğrencilerin alaylarına maruz kalıyor. Aizza’nın ailesi ise ilerleyen dönemde ihtiyaç duyulabilecek ameliyatların masraflarını karşılayabilmek için destek arıyor. 

6 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü: Okulda “büyükanne” diye alay ediyorlar

6 AYLIKKEN CİLDİNDEKİ DEĞİŞİM FARK EDİLDİ

Wayanad bölgesinde yaşayan Aizza, doğduğunda sağlıklı bir bebekti. Ancak ailesi, henüz 6 aylıkken kızlarının yüzündeki derinin gevşemeye ve kırışmaya başladığını fark etti. Kerala'da çok sayıda doktora götürülen Aizza’ya 9 aylıkken Cutis Laxa teşhisi konuldu. 

Oldukça nadir görülen genetik hastalığın dünya genelinde yaklaşık 4 milyon kişiden birinde ortaya çıktığı, hastalığa sahip kişi sayısının ise 500’ün altında olduğu aktarıldı. Hastalık yalnızca cildi değil, ilerleyen süreçte bağ dokusunu ve bazı iç organları da etkileyebiliyor. 

6 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü: Okulda “büyükanne” diye alay ediyorlar

OKULDA “BÜYÜKANNE” DİYE SESLENDİLER

Aizza’nın hastalığı nedeniyle okulda zor günler geçirdiği belirtildi. Küçük kız, bazı öğrencilerin görünüşüyle ilgili sorular sorduğunu ve kendisine “büyükanne” diye seslendiğini anlattı.

Temmuz ayında bir grup büyük öğrencinin kendisine gülerek bu şekilde seslenmesi üzerine Aizza’nın ağlayarak okuldan uzaklaştığı belirtildi. Aizza, yaşadıklarını ailesine anlatırken, “Okulda bana büyükanne diyorlar. Cildimin yaşlı bir kadının cildi gibi olduğunu söylüyorlar” dedi. 

6 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü: Okulda “büyükanne” diye alay ediyorlar

NEFES ALMAKTA DA ZORLANIYOR

Hastalığı nedeniyle Aizza’nın solunum sistemi de zayıflamış durumda. Küçük kızın nefes almasına yardımcı olmak amacıyla her gün ilaç kullandığı, cildindeki kuruluk ve kaşıntı için de düzenli bakım uygulandığı belirtildi.

Ailesine göre tedavi ve bakım masrafları ayda yaklaşık 20 bin Hindistan rupisine, yani yaklaşık 160 sterline ulaşıyor. Güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Akhil KC’nin aylık gelirinin ise yaklaşık 120 sterlin olduğu aktarıldı. 

İLK AMELİYATINI GEÇİRDİ

Aizza’nın cildindeki sarkma nedeniyle bu yıl ilk cerrahi operasyonu da gerçekleştirildi. Sol kaş çevresindeki derinin gözünün üzerine kadar inmesi üzerine yapılan operasyonun aileye yaklaşık 800 sterline mal olduğu belirtildi.

Doktorların, Aizza büyüdükçe başka operasyonlara da ihtiyaç duyulabileceği konusunda aileyi uyardığı aktarıldı. Anne Anjali ve baba Akhil, kızlarının sağlıklı ve normal bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli tedavilere ulaşmasını istiyor. 

6 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü: Okulda “büyükanne” diye alay ediyorlar

ÖĞRENCİLERİN TAVRI DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Aizza’nın ailesi, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşerek hastalık hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesini sağladı. Aizza’nın amcası Arjun George, okulda yapılan bilgilendirmenin ardından öğrencilerin küçük kıza karşı daha anlayışlı davranmaya başladığını söyledi. 

Ailenin önündeki en büyük sorun ise Aizza’nın ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyabileceği tedavilerin maliyeti. Aile, kızlarının gelecekteki ameliyatlarını karşılayabilmek için destek toplamaya çalışıyor.

HindistanGenetikDünyaSon Dakika

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