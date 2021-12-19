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60 yıl hapis cezası vardı, bu kez polisten kaçamadı - Son Dakika

60 yıl hapis cezası vardı, bu kez polisten kaçamadı

19.12.2021 14:35
60 yıl hapis cezası vardı, bu kez polisten kaçamadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 60 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı operasyonda yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 60 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı operasyonda yakalandı.

Turgutlu ilçesinde hakkında 7 farklı suçtan 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (29), Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan şahsın Adıyaman'dan Turgutlu'ya geleceği ihbarını alan polis, İzmir- Ankara karayolunda düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

60 yıl hapis cezası vardı, bu kez polisten kaçamadı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 60 yıl hapis cezası vardı, bu kez polisten kaçamadı - Son Dakika


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