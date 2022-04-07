60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldi - Son Dakika
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60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldi

07.04.2022 19:53

60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldiELAZIĞ Elazığ'da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte geri döndü.

60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldi

ELAZIĞ Elazığ'da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte geri döndü. Önceki sene deprem, geçen sene de elektrik firmasının yıktığı yuvalar leylekler tarafından yeniden yapıldı.

Baharın müjdecisi olan leylekler havaların ısınmasıyla birlikte Elazığ'a dönmeye başladı. Yaklaşık 60 yıla yakın merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde elektrik direklerinde yuva yapan leylekler, bu sene çetin geçen kış şartlarının ardından havaların ısınmasıyla yeniden yuvalarına geldi. 24 Ocak depreminde yuvaları yıkılan ve tekrardan yapılan yuvaları, mahalle sakinlerinin 'Karışmayın' demesine rağmen bu sefer de TEDAŞ ekipleri tarafından yıkıldı. Mahalle sakinlerinin leyleklerin gelme tarihlerine yakın leylek yuvasının yakınlarına çalı çırpı bırakmasının ardından kente gelen leylekler hızlı bir şekilde tekrar kendi yuvalarını oluşturmaya başladı. Sürekli olarak tarla ve yol üzerinde çalı toplayan leylekler, yıkılan yuvalarını yeniden oluşturdu. Leylekler, yaptıkları yuvalara yumurtlamaya da başladı.

"Leylekler her sene buraya geliyor"

1965 yılında Palu'dan Yurtbaşı'na geldiğini belirten Salih Doğan isimli vatandaş, "Burada evimiz ve hayvanlarımız için ahırımızı yaptık. 55-60 yıldır buradayız leylekler de o zaman buraya gelip yuva yaptılar, ondan sonra hep buraya gelmeye başladılar. Deprem oldu yuvaları yıkıldı, tekrar gelip yaptılar, bu sene yine geldiler fakat bu sefer de TEDAŞ ekipleri yıkmıştı o kadar yıkmayın dedik ama yok yıkacağız deyip yıktılar ama leylekler yine gelip aynı yere yuva yaptı. Leylekler her sene geliyorlar. Buraya gelip yavru yapıyorlar diğer sene yine geliyorlar anneleri ve babaları mı yoksa yavrularımı geliyor onu bilemiyoruz. Bazen yuvalarının olduğu yere ekmek atıyorum. Çubuk kırıp yolların etrafına atıyorum, onlar kırdığımız çubukları toplayarak yuvalarının üstüne koyuyorlar. Leylekleri çok seviyorum" dedi.

Yaklaşık 60 senedir burada oturduklarını belirten mahalle sakinlerinden Osman Doğan ise "Leylekler 50-60 senedir buradalar. Depremde yuvaları yıkıldı hayvanlar tekrardan gelerek yuvalarını yaptılar. Bu sene yuvalarını tekrar yıktılar, ama yine buraya gelerek yuvalarını yaptılar. Hava şartlarından dolayı leylekler 15-20 gün geç geldi. Her sene zaten geliyorlar. Yavrularını yapıp mevsim sonunda gidiyorlar" diye konuştu.

60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldi
60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldi
60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldi

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Yurtbaşı, Deprem, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar: Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ'daki yuvalarına geldi - Son Dakika


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