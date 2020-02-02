600 yıllık kızak yarışları Erciyes'te yapıldı - Son Dakika
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600 yıllık kızak yarışları Erciyes'te yapıldı

6 saat önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından, 600 yıllık geleneğe sahip ata sporu olan kızak yarışları Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı.

600 yıllık kızak yarışları Erciyes'te yapıldı, System.String[]

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından, 600 yıllık geleneğe sahip ata sporu olan kızak yarışları Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen kızak yarışlarına 11 ilden 72 sporcu katıldı. Sporcular minik, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarıştı. Kızak ile 100 metre mesafede yarışan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, 'Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2020 yılının sezon açılışını Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıyoruz. Bu kızaklarımız 600 yıllık bir geleneğe sahip. Gençlerimize atalarının sporuna sahip çıkmaları adına çalışıyoruz. Federasyonumuzun 9 ayrı branşı var. Bu branşlar adına geleneksel yarışlar yapılıyor. Ata sporunu yaşatmak için mücadele veriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi sporcularımız yarışıyor. Güzel mücadeleler oluyor dedi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.


Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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