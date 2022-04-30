64 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ YAKALANDI - Son Dakika
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64 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ YAKALANDI

30.04.2022 18:31

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 64 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.E. (25) isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 64 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.E. (25) isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. B.E.'nin polis aracına binerken ağlama krizine girdiği gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 64 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda B.E.'nin Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Firari B.E. polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardında cezaevine götürüleceği polis aracına binerken B.E.'nin ağlama krizine girdiği gözlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından doğruca cezaevine konuldu.

64 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ YAKALANDI
64 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ YAKALANDI
64 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 64 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ YAKALANDI - Son Dakika
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