65 yaş kısıtlaması ve karantina ihlali, banka girişinde tespit edildi - Son Dakika

65 yaş kısıtlaması ve karantina ihlali, banka girişinde tespit edildi

30.11.2020 16:35
65 yaş kısıtlaması ve karantina ihlali, banka girişinde tespit edildi, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, Covid-19 testi pozitif çıktığı için evde olması gerekirken, bankaya giden Davut T.'nin (65) karantina ihlali, HES kodu sorgulamasıyla belirlendi.

AFYONKARAHİSAR'da, Covid-19 testi pozitif çıktığı için evde olması gerekirken, bankaya giden Davut T.'nin (65) karantina ihlali, HES kodu sorgulamasıyla belirlendi. 65 yaş ve üzerine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği gerekçesiyle tutanak tutulan Davut T., kalan karantina sürecini tamamlaması için yurda yerleştirildi.

Davut T. ve oğlu M.T. (32), Bankalar Caddesi'nde bulunan bankaya işlem yaptırmak için geldi. Bankanın güvenlik görevlisi Davut T.'nin HES kodunu istedi. Yapılan sorgulamada Davut T.'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirerek, yardım istedi. İhbar üzerine gelen çevik kuvvet ekipleri, Davut T. ve oğlunu bankanın dışında gözetim altına aldı. Kalabalık olan caddede baba ve oğlunun yanına kimseyi yaklaştırmayan polis, İl Salgın Denetim ekiplerine haber verdi. Gelen özel kıyafetli ekipler, Davut T. ve oğlu M.T.'yi ambulansa alarak, götürdü.

Hakkında 65 yaş ve üzerine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de tutanak tutulan Davut T., kalan karantina sürecini tamamlaması için Tınaztepe Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü.

Davut T.'nin karantina sürecinin cumartesi günü sona ereceği belirtilirken, oğlu M.T. hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.


65 yaş kısıtlaması ve karantina ihlali, banka girişinde tespit edildi
65 yaş kısıtlaması ve karantina ihlali, banka girişinde tespit edildi
65 yaş kısıtlaması ve karantina ihlali, banka girişinde tespit edildi

Güvenlik Görevlisi, Koronavirüs, HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 65 yaş kısıtlaması ve karantina ihlali, banka girişinde tespit edildi - Son Dakika


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