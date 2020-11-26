65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu - Son Dakika

65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu

26.11.2020 15:28
65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsunlu balıkçılar yaşlıların sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından balık satışlarının oldukça düştüğünü söylediler.

SAMSUN (İHA) – Samsunlu balıkçılar yaşlıların sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından balık satışlarının oldukça düştüğünü söylediler.

Korona virüsü (Kovid-19) süreci kapsamında virüsün yayılımının önlenmesi kapsamında birçok alanda yapılan kısıtlamalar ile kontrollü sosyal hayat devam ediyor. Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Samsun'da 65 yaş ve üstü vatandaşların maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 20 yaş ve altı vatandaşların ise (01/01/2001 tarihinden sonra doğanlar) 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmesine karar verilmişti. Samsunlu balık satıcıları, satışların yaşlıların sokakta olduğu saat 13.00'e kadar çok iyi olduğu bu saatten sonra ise işlerin durma noktasına geldiğini söylediler.

"Saat 13.00'den sonra işler duruyor"

Yaşlıların sokaktan çekilmesinin ardından işlerin durduğunu ifade eden balık satıcı Onucan Köse, "Balık satışları yeni kısıtlamaların ardından yaşlıların sokakta olduğu saatlerde çok iyi oluyor. Yaşlılar dışarıda olduğunda saat 13.00'e kadar çok güzel satış yapıyoruz. Saat 13.00'ten sonra ise bir durgunluk başlıyor ve balıkçıların yoğun olduğu Saathane Meydanı'nda sessizlik başlıyor. Gençlerin balığa talebi yaşlılara göre oldukça az. Özellikle emekliler balığa çok önem veriyor ve alıyorlar" dedi.

65 yaş ve üstü vatandaşların balığa daha çok rağbet gösterdiğini dile belirten balık satıcısı Kurtça Aydın ise, "Balık satışlarımız günde 2 defa değişiyor. Öğlene kadar satışlar çok iyi giderken, öğleden sonra ise satışlar bir anda kesiliyor. Balık oldukça bol ve ucuz olmasına rağmen gençler yerine yaşlılar balığa daha çok rağbet gösteriyor. Balık fiyatları ise hamsi, barbun, mezgit kilo 10 TL, istavrit kilo 15 TL, çinekop, levrek çipura ve somon kilo 40 TL. Alabalık kilo 25 TL. palamut tane 10 TL, tirsi kilo 20 TL ve kalkan kilo 100 TL olarak satışa sunuluyor" diye konuştu. - SAMSUN

65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu
65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu
65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu
65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu
65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu

Hayat Devam Ediyor, Koronavirüs, Samsun, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor
"Asgari ücretle çalışıyorum" diyen başkan yardımcısının Maldivler'de çekilmiş fotoğrafları çıktı         
15:03
Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi         
15:00
Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu         
14:51
Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı         
14:33
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu         
13:59
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
7 yıllık dostuna çıkan 13 milyon liralık ikramiye kuponunu çalan kadının cezası belli oldu: 3 yıl 9 ay hapis yatacak 7 yıllık dostuna çıkan 13 milyon liralık ikramiye kuponunu çalan kadının cezası belli oldu: 3 yıl 9 ay hapis yatacak         
13:05
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Kasiyerin dikkati tırnakçının oyununu bozdu! O anlar kamerada Kasiyerin dikkati tırnakçının oyununu bozdu! O anlar kamerada         
10:21
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 15:35:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei