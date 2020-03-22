65 yaş ve üstü vatandaşların alışverişini belediye ekipleri yapıyor - Son Dakika

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesinin ardından, vatandaşların alışverişi belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Kent merkezinde kimsesi bulunmayan ve koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara, Amasya Belediyesi zabıta ekipleri yardımcı oluyor.

"153" Çağrı Merkezini arayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, dışarıya çıkamadıklarını belirterek zabıta ekiplerinden yardım istiyor.

Çağrının ardından adrese yönlendirilen ekip, alışveriş sırasında maske ve eldiven kullanıyor.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, zabıta olarak vatandaşlar için her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

Çağrı merkezine gelen telefonların anında değerlendirildiğini anlatan Kesler, şunları dile getirdi:

"Onun dışında tüm şikayetler, sokağa çıkma yasağına uymayanlar değerlendiriliyor. Toplu bulunan her alanı denetliyoruz. Bunu İl Emniyet Müdürülüğü ile işbirliğinde yönetiyoruz. Valiliğimiz ve Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın verdiği emirler doğrultusunda Amasya'mız için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu salgını önlemek için getirilen yasağı biliyoruz, biz Amasya'daki yaşlıların yanındayız her türlü hizmetine varız. Yeterki dışarı çıkmayalım 'evde kal Amasya, evde kal Türkiye' diyorum."

Zabıta ekipleri tarafından ihtiyaçları karşılanan 75 yaşındaki Muhsin Yapal ise devletin aldığı tedbirlerin vatandaşın sağlığı için olduğunu ifade ederek, "Başkanımıza çok teşekkür ederim Allah razı olsun, hizmetlerinden dolayı çok memnunuz. Özellikle yaşlılara tavsiyem kurallara uymaları konusunda. Çıkma diyorlarsa çıkmayacağız, bu bizim menfaatimize olan bir karar. Yaşlılar biraz daha risk taşıyor. Devlet ne diyorsa ona uysunlar." diye konuştu.